Туры в Доминиканскую Республику подешевели до уровня путёвок в Египет и Турцию

Россияне стали чаще интересоваться поездками в Доминиканскую Республику, а стоимость путёвок на курорт снизилась на 40-60%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В данный момент около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц. Ещё около 35% – с заездами в октябре и ноябре, и 15% туристов планируют провести на побережье Атлантического океана и Карибского моря новогодние праздники", – отметили в компании "Интурист".

Сейчас туры в Доминикану можно купить за 120-140 тыс. рублей на двоих, что соответствует ценам путёвок в Египет и Турцию.