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Новости

Туры в Доминиканскую Республику подешевели до уровня путёвок в Египет и Турцию

, ИА "Амител"
Снижение цены составило до 40-60%
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россияне стали чаще интересоваться поездками в Доминиканскую Республику, а стоимость путёвок на курорт снизилась на 40-60%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В данный момент около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц. Ещё около 35% – с заездами в октябре и ноябре, и 15% туристов планируют провести на побережье Атлантического океана и Карибского моря новогодние праздники", – отметили в компании "Интурист".

Сейчас туры в Доминикану можно купить за 120-140 тыс. рублей на двоих, что соответствует ценам путёвок в Египет и Турцию.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2021 12:22
гость

за 120-140 тыс. рублей на двоих

Все равно дороговато. Если только для врачей, которые с ковидными работают. Чтобы отдохнуть от такого напряжения

20.08.2021 12:53
- гость -

Там тоже всё включено?

20.08.2021 13:06
- гость -

20.08.2021 12:53
- гость -

Всё. И штамм дельта в том числе.

20.08.2021 13:55
- гость -

А как насчет ПЦР по прибытию? Или как на Кубе?

20.08.2021 14:11
иван

ну и что нам рассказывают о всплеске ковида, если границы открыты и лети куда хочешь, а справки что ты не контактировал с ковидными на 80% липовые, за 500р у любого платного терапевта на раз делаются!
Полумеры, однако!

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