Туры в Доминиканскую Республику подешевели до уровня путёвок в Египет и Турцию

Россияне стали чаще интересоваться поездками в Доминиканскую Республику, а стоимость путёвок на курорт снизилась на 40-60%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В данный момент около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц. Ещё около 35% – с заездами в октябре и ноябре, и 15% туристов планируют провести на побережье Атлантического океана и Карибского моря новогодние праздники", – отметили в компании "Интурист".
Сейчас туры в Доминикану можно купить за 120-140 тыс. рублей на двоих, что соответствует ценам путёвок в Египет и Турцию.
Комментарии
за 120-140 тыс. рублей на двоих
Все равно дороговато. Если только для врачей, которые с ковидными работают. Чтобы отдохнуть от такого напряжения
Там тоже всё включено?
20.08.2021 12:53
- гость -
Всё. И штамм дельта в том числе.
А как насчет ПЦР по прибытию? Или как на Кубе?
ну и что нам рассказывают о всплеске ковида, если границы открыты и лети куда хочешь, а справки что ты не контактировал с ковидными на 80% липовые, за 500р у любого платного терапевта на раз делаются!
Полумеры, однако!