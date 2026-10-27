Особенно важно очищать поверхность фруктов перед использованием ножа

27 октября 2026, 22:37, ИА Амител

Бананы в магазине / Фото: amic.ru

Даже фрукты, кожуру которых не принято употреблять в пищу, необходимо тщательно промывать перед очисткой. Это касается в том числе бананов и ананасов, на поверхности которых могут скапливаться загрязнения и остатки химических веществ. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

"Мыть их надо, потому что транспортировка из других стран подразумевает, что на внешней стороне скапливается грязь, пыль, производственные частицы. Также их могут обрабатывать снаружи различными химическими веществами, чтобы они дольше хранились", — пояснил специалист.

Особенно важно очищать поверхность фруктов перед использованием ножа. При разрезании банана или ананаса загрязнения с кожуры могут попасть непосредственно на съедобную мякоть.

Чтобы этого избежать, диетолог рекомендует предварительно промывать плоды под проточной водой. При этом использовать мыло, бытовую химию или другие моющие средства не следует.

Также специалисты советуют мыть фрукты непосредственно перед употреблением, а не заранее. Еще одно важное правило — тщательно вымыть руки перед тем, как приступать к очистке и нарезке плодов.