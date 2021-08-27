Сибирские регионы отстают по исполнению нацпроектов от среднероссийского уровня

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко заявила, что регионы Сибири отстают по исполнению нацпроектов. При этом Алтайский край оказался одним из лучших, пишет ТАСС.

По её словам, в этом году регионы СФО получили на реализацию нацпроектов почти 187 млрд рублей. Однако уровень кассового исполнения отстаёт от среднероссийского на 6% и составляет чуть больше 73 млрд рублей.

Наилучшие показатели при этом демонстрируют Алтайский край (50,4%), Красноярский край (почти 51%), Республики Тыва и Алтай (49% и почти 45%) и Кемеровская область (40,2%). А вот Новосибирской, Омской и Томской областей в числе лучших не оказалось.

"По поводу кассового исполнения будем собираться ритмично в штабном режиме. Нужно наращивать использование выделенных вам средств и достигать тех параметров по кассе, которые вы сами себе поставите, не опускаться ниже среднероссийской планки", – сказала Абрамченко.

Ранее Алтайский край занял 20-е место в рейтинге "Медиалогии" по упоминаемости регионов России в контексте достижения национальных целей и выполнения до 2024 года стратегических задач. В обновлённом рейтинге по итогам июля также значатся пять сибирских регионов: Красноярский край (6-е место), Новосибирская (10-е место), Омская (13-е место) и Иркутская (16-е место) области.