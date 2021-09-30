Поток, центр, окраины: власти Барнаула рассказали о планах застройки и реновации города

Жилищное строительство в Барнауле в ближайшие годы развернётся не только на свободных участках, но и на уже освоенных территориях. Об этом шла речь на расширенном заседании регионального Союза строителей, которое прошло в мэрии. На встрече присутствовали представители строительных и ресурсоснабжающих компаний, чиновники городской и краевой администраций.

В качестве одной из главных территорий перспективного строительства участники встречи назвали северо-западный планировочный район. Территориально этот участок ограничен улицей Просторной, Павловским трактом и обводной железной дорогой, сообщает пресс-служба мэрии.

Квартал находится в федеральной собственности, а потому распоряжается им институт жилищного строительства "Дом.РФ". Госкомпания уже отнесла участок в качестве территории для комплексной жилой и промышленной застройки и планирует выставить его на аукцион в 2022 году.

Строительство жилья в квартале, расположенном на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, – приоритетный для города вопрос. Общая площадь участка составляет 900 га, однако большая часть попадает в седьмую подзону, и строительство на ней запрещено. Под многоэтажные дома в перспективе могут отдать 400 га. Алтайские строители уже попросили включить эту площадь в генплан Барнаула, и мэрия пообещала это сделать.

Участники встречи обсудили проблемы, связанные с обеспечением участка инженерными сетями, акцентировали внимание на вопросах транспортной связи центральной части города с северо-западным районом.

Также эксперты считают, что аукцион по продаже этого земельного участка может не состояться из-за колоссальной стоимости земли. Пока "Дом.РФ" не называет цену, но несколько месяцев назад госкомпания выставила на торги соседний участок площадью 26,23 га, предназначенный для строительства коммерческих объектов. Стоимость этой земли – 192 млн рублей.

Поэтому эксперты предложили осваивать микрорайон не разом, а поэтапно, разделяя комплексное развитие жилищного массива и промышленного сектора.

Перспективными для застройки в Барнауле участники встречи также назвали территории по ул. Герцена, 6-й Нагорной, микрорайон Поток, кварталы 2012, 2036.

В число главных локаций для работы застройщиков попал и квартал в границах пер. Ядринцева, ул. Партизанской и Челюскинцев, пр. Строителей. Сейчас на этом участке работают несколько крупных строительных компаний.