Поток, центр, окраины: власти Барнаула рассказали о планах застройки и реновации города

Жилищное строительство в Барнауле в ближайшие годы развернётся не только на свободных участках, но и на уже освоенных территориях. Об этом шла речь на расширенном заседании регионального Союза строителей, которое прошло в мэрии. На встрече присутствовали представители строительных и ресурсоснабжающих компаний, чиновники городской и краевой администраций.
В качестве одной из главных территорий перспективного строительства участники встречи назвали северо-западный планировочный район. Территориально этот участок ограничен улицей Просторной, Павловским трактом и обводной железной дорогой, сообщает пресс-служба мэрии.
Квартал находится в федеральной собственности, а потому распоряжается им институт жилищного строительства "Дом.РФ". Госкомпания уже отнесла участок в качестве территории для комплексной жилой и промышленной застройки и планирует выставить его на аукцион в 2022 году.
Строительство жилья в квартале, расположенном на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, – приоритетный для города вопрос. Общая площадь участка составляет 900 га, однако большая часть попадает в седьмую подзону, и строительство на ней запрещено. Под многоэтажные дома в перспективе могут отдать 400 га. Алтайские строители уже попросили включить эту площадь в генплан Барнаула, и мэрия пообещала это сделать.
Участники встречи обсудили проблемы, связанные с обеспечением участка инженерными сетями, акцентировали внимание на вопросах транспортной связи центральной части города с северо-западным районом.
Также эксперты считают, что аукцион по продаже этого земельного участка может не состояться из-за колоссальной стоимости земли. Пока "Дом.РФ" не называет цену, но несколько месяцев назад госкомпания выставила на торги соседний участок площадью 26,23 га, предназначенный для строительства коммерческих объектов. Стоимость этой земли – 192 млн рублей.
Поэтому эксперты предложили осваивать микрорайон не разом, а поэтапно, разделяя комплексное развитие жилищного массива и промышленного сектора.
Перспективными для застройки в Барнауле участники встречи также назвали территории по ул. Герцена, 6-й Нагорной, микрорайон Поток, кварталы 2012, 2036.
В число главных локаций для работы застройщиков попал и квартал в границах пер. Ядринцева, ул. Партизанской и Челюскинцев, пр. Строителей. Сейчас на этом участке работают несколько крупных строительных компаний.
Комментарии
Ага, как сейчас, так называемая реновация, на Потоке, проходит, так просто загляденье: вместо старых двухэтажных бараков и кирпичных, но не менее ветхих домов начали строить многоподъездные дома по 12-16 этажей, при том, что как весь Поток был двухполосным, так им и остался. О новых парковочных местах или увеличении количества имеющихся парковочных карманов можно, я думаю, даже не заикаться - их и сейчас фиг, да маленько. Школ, детских садов и поликлиник в перспективе тоже нет. Как говорится, всё по-местному феншую: построят, люди купят и по-традиции нашего народа, будут грызться между собой, по всем вышеназванным вопросам, а также нести на власть... Короче, искать виноватого в ком-то другом.
Там если и строить, то невысокие здания, но это же, наверное "невыгодно". А если какой застройщик думает иначе, то "старшие братья" ему объяснят, что он не прав. И не понимает всех нюансов рыночной экономики.
30.09.2021 13:18
Алексей
Ну это же вечная песня — приобрести за большие деньги жильё там, где нет или не хватает инфраструктуры, а потом "А где школа?!", "А где поликлиника?!"
приобрести за большие деньги жильё там, где нет или не хватает инфраструктуры, а потом "А где школа?!", "А где поликлиника?!"
А у нас в городе где то есть места где по другому???
30.09.2021 15:51
- гость -
Например, Антона Петрова—Попова и Георгия Исакова—Попова. Рядом детская поликлиника, 3 средних школы, одна музыкальная, одна художественная, одна спортивная, один универ, 4 почтовых отделения, а для прогулок — Мизюля, Целинники и Лесная сказка с Зоопарком