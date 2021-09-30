Серьёзный пожар произошёл в частном доме в пригороде Барнаула

Серьёзный пожар произошёл в доме на улице Чайковского в барнаульском посёлке Южный. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", одного человека успели вытащить из здания, однако есть ли там ещё люди – неизвестно.

На месте работают спасатели. Информация о наличии пострадавших при возгорании, а также подробности происшествия уточняются.

Напомним, 30 сентября в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне.

Пожарные смогли остановить огонь на ранней стадии. В опасной зоне находились пять человек, которых удалось вовремя эвакуировать. Площадь возгорания составила около трёх квадратных метров.