Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём отца

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днём отца, который получил официальный статус в 2021 году.

По словам политика, каждый мужчина с появлением ребёнка проходит испытание на нравственную и социальную зрелость, и выдержать его нужно достойно.

"Воспитание гармоничной личности невозможно без любящего, внимательного отца. Именно папа даёт ребёнку чувство защищённости и надёжности, поддерживает советами, учит противостоять трудностям. Очень важно, чтобы у подрастающего поколения всегда был перед глазами пример заботливого, ответственного родителя. В этом залог благополучия как отдельной семьи, так и всего общества", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Виктор Томенко пожелал всем отцам мужества, стойкости и терпения, а также крепкого здоровья и счастья. "Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех!" – заключил глава Алтайского края.

Напомним, 4 октября президент России Владимир Путин учредил новый праздник – День отца, который отныне будет отмечаться ежегодно каждое третье воскресенье октября. Его решили ввести, чтобы повысить значимость отцовства в воспитании детей, а также укрепить институт семьи.