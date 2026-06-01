Аллерголог рассказал, как перекус помогает снять симптомы аллергии на пыльцу

Во время еды организм вырабатывает ферменты, которые разрушают белки-аллергены и нейтрализуют гистамин, вызывающий насморк, чихание и слезотечение

01 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Пыльца / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с "Абзацем" рассказал о необычном способе временно облегчить аллергию на пыльцу. Оказывается, достаточно просто поесть или пожевать жвачку.

«Когда вы начинаете кушать, в организме появляется большое количество протеолитических ферментов. Они разрушают белки, в том числе те, что выделяются при попадании пыльцы в организм. Благодаря этому аллергическая реакция не успевает развиться», — пояснил медик.

Кроме того, во время приема пищи организм выделяет диаминоксидазу — фермент, который предотвращает ошибочные аллергические реакции на еду за счет нейтрализации гистамина. А именно гистамин провоцирует отеки, насморк и слезотечение.