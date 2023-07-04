Рубцовский пенсионер совершил вооруженное нападение на городское отделение банка

Мошенники убедили его оформить на себя крупные кредиты, а после завладели деньгами и обвинили работников банка

04 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске на местное отделение банка напал житель города с пневматическим пистолетом. Как сообщает "Банкфакс", на нападение решился 72-летний пенсионер, который пострадал от финансовых мошенников.

Разбойное нападение мужчина совершил 28 июня. Мошенники убедили его оформить на себя крупные кредиты, а после завладели деньгами и обвинили работников банка. А потом завладели деньгами и заявили, что во всем виноваты работники банка, выдавшие ссуду.

В результате мужчину задержали полицейские. В ведомстве заявили, что днем Росгвардии поступило сообщение и рубцовского банковского офиса о том, что там находится мужчина с предметом, похожим на оружие. Выяснилось, что оно было пневматическим.

Сейчас полиция Рубцовска расследует сразу два уголовных дела. Одно из них — в связи с нападением на банк, по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Еще одно — по заявлению мужчины, по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").