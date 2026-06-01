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"Алтайскую панду" заметили в заповедных лесах впервые за два года. Фото

Медвежонок с редким окрасом прогуливался по лесу Алтая

01 июня 2026, 12:11, ИА Амител

"Алтайская панда" в заповедном лесу / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы
"Алтайская панда" в заповедном лесу / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Спустя два года в Алтайском биосферном заповеднике заметили медведя с редким окрасом — "алтайская панда". У этого очаровательного зверя светлая голова, темные уши и глаза. 

Для малыша, который еще не окреп, приметный вид — серьезный минус. В 2024 году особенный медвежонок бесстрашно сидел на открытых скалах, все наблюдатели опасались за его судьбу. Но потом он исчез. Два года о "панде" ничего не было известно.

"Алтайская панда" в заповедном лесу / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

«И вот, спустя два года, на тех же скалах зашевелились кусты, и оттуда показалась уже повзрослевшая медвежья мордочка с той же самой оригинальной окраской и любопытным взглядом», — рассказывают Роман и Татьяна Воробьевы, сотрудники заповедника.

Вероятность того, что зверек выжил, казалась почти нулевой. Но природа часто преподносит сюрпризы. В галерее вы можете посмотреть на первый снимок 2024 года, а также на второй и третий, сделанные недавно. 

дикие животные природа Республика Алтай
       

Комментарии 3

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Элен без ребят

12:34:32 01-06-2026

столько страха в этих глазках.. напугали малыша! 🤬

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Гость

18:04:29 01-06-2026

Милаха

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Ясиа

11:39:18 04-06-2026

Не думаю, что для медведя приметный окрас может быть проблемой. Это совсем не тот зверь, который прячется в кустах и нуждается в том, чтобы его не заметили.

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