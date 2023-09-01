"АМфест". Как в Барнауле проходит фестиваль, где рисуют граффити и слушают рэп

В 20:00 на площади Сахарова выступит рэпер Зомб

01 сентября 2023, 18:25, ИА Амител

























































































































































"АМфест" в Барнауле / Фото: amic.ru

Фестиваль молодежи Алтайского края "АМфест" стартовал 1 сентября в Барнауле. Он проходит на площади Сахарова на 20 различных площадках.

Студенты участвуют в творческих мастер-классах и проверяют свою выносливость в спортивных эстафетах. Во время фестиваля художники рисуют яркие граффити и танцуют. Подобное мероприятие проходит в краевой столице впервые и собрало несколько тысяч человек.

Мероприятия фестиваля продлятся до 21 часа. Перед зрителями выступят Александр Волокитин и Диана Завидова. В 20:00 на сцену выйдет хедлайнер мероприятия — рэпер Зомб.

Как проходит фестиваль можно узнать из замечательного фоторепортажа Екатерины Смолихиной.