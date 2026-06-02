Астрономическое шоу и фильм "Мечтать не вредно". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

02 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Невероятно атмосферное астрономическое шоу, спортивная комедия "Мечтать не вредно" от режиссера Антони Марсьяно, спектакли и концерты — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

Показ фильма "Кыш и Двапортфеля", 6+

Герои фильма — первоклассники Снежана и Алёша Сероглазов, получивший из-за своего маленького роста в первый же день посещения школы прозвище Двапортфеля, а также маленький щенок Кыш, которого, как оказалось, надо защищать и воспитывать, чтобы оставить дома навсегда.



Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

Вход свободный

Танцевальный концерт "Нарисуем счастье вместе!", 0+

Заслуженный коллектив Алтайского края, Образцовый детский театр эстрадного танца "Хорошки" имени Тамары Кокориной приглашает вас на уникальный хореографический вечер, где движение становится искусством, а сцена — пространством для искренних чувств.

3 июня, 18:30

КЗ "Сибирь", пр. Ленина, 7

500 рублей

Показ фильма "Мечтать не вредно", 16+

Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой — уборщиком в аэропорту. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации.

3 июня, 14:45

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

Детский спектакль "Синяя птица", 0+

Более века назад Метерлинк написал "Синюю птицу" — полную волшебства пьесу-феерию, рассказывающую о приключениях брата и сестры, Тильтиля и Митиль. Они отправляются на поиски таинственной Синей птицы, ведь только она может вылечить заболевшую внучку феи Берилюны. Но возможно ли поймать эту птицу? Или она так же неуловима, как мгновение счастья?

4 июня, 10:30

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

350 рублей

Астрономическое шоу "Далекие миры. Другая жизнь?", 12+

Одни ли мы во Вселенной? Тысячелетиями наши предки смотрели на звезды, задаваясь вопросами о происхождении и природе мира. Сегодня мы по-прежнему задаем эти вопросы, зная, что Вселенная — безграничное пространство, наполненное миллиардами звезд и планет, но Земля — единственное известное нам обитаемое место.

4 июня, 15:00

Планетарий, пр. Ленина, 19

290–304 рубля

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