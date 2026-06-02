Астрономическое шоу и фильм "Мечтать не вредно". Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
02 июня 2026, 13:15, ИА Амител
Невероятно атмосферное астрономическое шоу, спортивная комедия "Мечтать не вредно" от режиссера Антони Марсьяно, спектакли и концерты — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
Показ фильма "Кыш и Двапортфеля", 6+
Герои фильма — первоклассники Снежана и Алёша Сероглазов, получивший из-за своего маленького роста в первый же день посещения школы прозвище Двапортфеля, а также маленький щенок Кыш, которого, как оказалось, надо защищать и воспитывать, чтобы оставить дома навсегда.
- 2 июня, 14:00
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- Вход свободный
Танцевальный концерт "Нарисуем счастье вместе!", 0+
Заслуженный коллектив Алтайского края, Образцовый детский театр эстрадного танца "Хорошки" имени Тамары Кокориной приглашает вас на уникальный хореографический вечер, где движение становится искусством, а сцена — пространством для искренних чувств.
- 3 июня, 18:30
- КЗ "Сибирь", пр. Ленина, 7
- 500 рублей
Показ фильма "Мечтать не вредно", 16+
Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой — уборщиком в аэропорту. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации.
- 3 июня, 14:45
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- 300 рублей
Детский спектакль "Синяя птица", 0+
Более века назад Метерлинк написал "Синюю птицу" — полную волшебства пьесу-феерию, рассказывающую о приключениях брата и сестры, Тильтиля и Митиль. Они отправляются на поиски таинственной Синей птицы, ведь только она может вылечить заболевшую внучку феи Берилюны. Но возможно ли поймать эту птицу? Или она так же неуловима, как мгновение счастья?
- 4 июня, 10:30
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
- 350 рублей
Астрономическое шоу "Далекие миры. Другая жизнь?", 12+
Одни ли мы во Вселенной? Тысячелетиями наши предки смотрели на звезды, задаваясь вопросами о происхождении и природе мира. Сегодня мы по-прежнему задаем эти вопросы, зная, что Вселенная — безграничное пространство, наполненное миллиардами звезд и планет, но Земля — единственное известное нам обитаемое место.
- 4 июня, 15:00
- Планетарий, пр. Ленина, 19
- 290–304 рубля
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14:03:53 02-06-2026
Где вход свободный, там инфа с просрочкой! чего бы не вчера СВОЕВРЕМЕННО?!