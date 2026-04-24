На Алтае начался сезон летней резины. Что покупают водители и как меняются цены

В регионе установилось теплая погода

24 апреля 2026, 07:14, ИА Амител

Автомастерская / Фото: создано в нейросети

Пока в Центральную Россию внезапно вернулся снег, на Алтай пришло устойчивое тепло. С начала недели водители региона массово "переобуваются" в летнюю резину. Какие шины покупают сегодня, на сколько выросли цены за год и как меняется рынок? Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Выбор стал шире

Переходить на летнюю резину обычно советуют после того, как среднесуточная температура поднимается выше +7 градусов. В Алтайском крае этот момент уже наступил, и сезон "переобувки" стартовал.

Руководитель отдела закупа компании "Иванор" Максим Мягков говорит, что в этом году рынок заметно изменился за счет большого числа новых брендов, прежде всего — китайских.

«На рынке сейчас представлен огромный ассортимент китайских производителей. Это различные бренды, ввозимые как официально, так и по параллельному импорту. Их огромное количество стало в текущем году: производителей, марок, фирм, моделей прямо не счесть. Никуда не делись наши шины, произведенные на территории России. Также из новинок в этом году — шины Bars из Республики Узбекистан и Attar из Республики Казахстан. Хорошо себя зарекомендовали данные два бренда. Bars занимают лидирующие места в бюджетном сегменте: топовая шина за свои деньги», — отметил он.

По словам собеседника, шины из стран СНГ даже немного подешевели. А продукция, которую завозят по параллельному импорту, осталась примерно на уровне прошлого года. Речь идет, в частности, о Kumho, Hankook, Nexen, Roadstone, Continental и Michelin. Такие шины дороже российских премиальных брендов в два-три раза, да и в наличии их немного.

Китай держит рынок

Автоэксперт, основатель автосалонов "Первый номер" и "Автосток" Александр Гостев оценивает ситуацию с ценами иначе. По его словам, по сравнению с прошлым годом летняя резина все же подорожала.

«Если сравнивать прошлый год и этот, цены выросли в среднем на 15%. Что в основном покупают? Первая категория — это китайские шины, такие как Sailun, Triangle, Maxxis. Они продаются в России уже порядка десяти и более лет. В принципе, их знали и в докризисные, доэсвэошные времена, и сейчас они, конечно, на коне. Потому что они относительно дешевые при внятном качестве и потребительских свойствах: где-то шумноватые, где-то быстрее изнашиваются. Но в целом, по крайней мере по летним покрышкам, там все неплохо. И покупают их клиенты активно. А если говорить о чем-то более качественном и серьезном, то это бывшие иностранные заводы — это бывшая Nokian, теперь она называется Ikon Tyres, это завод Pirelli и Cordiant российский. Вот эти покрышки, скажем, более высокого ценового сегмента, они мягче, они более цепкие. У того же Ikon довольно широкая модельная линейка. Цена, конечно, гораздо выше, чем у китайских брендов, но и качество покрышки в эксплуатации, соответственно, в разы тоже выше», — пояснил он.

По оценкам участников рынка, конкуренция с китайскими поставщиками для российских производителей становится все жестче. В прошлом году выпуск шин в России снизился до 35 млн штук. Импорт добавил еще около 35 млн, и две трети этого объема, по данным "Коммерсанта", пришлись на Китай.

Возможны новые ограничения

На этом фоне крупные производители, в том числе Cordiant и Ikon Tyres, просят поддержки у государства. Среди обсуждаемых мер — квоты на ввоз китайских шин или антидемпинговые пошлины в районе 30%. Если такие решения примут, новые поставки из Китая могут подорожать уже летом.

Кроме того, Минпромторг предложил запретить автомобильную резину с повышенным содержанием канцерогенов. По прогнозам, из-за этого с рынка может уйти до трети самых дешевых покрышек.

Максим Мягков считает, что многие известные китайские бренды все же смогут пройти необходимые проверки.

«Конечно же, сейчас все переживают по поводу сертификации на канцерогены. Но предполагаю, что многие именитые бренды китайских шин пройдут эту сертификацию, так как они уже давно поставляются в страны Европы и Америки, где эти сертификаты обязательны. Сертификат на разрушение дорожного покрытия. Это будет зависеть от количества шипов, их выступ. Как раз таки вот с китайскими зимними шинами тут есть сложности, потому что количество шипов никак у них не сертифицировано, высота выступа шипа тоже нигде не прописана в правилах», — сказал он.