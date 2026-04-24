На Алтае начался сезон летней резины. Что покупают водители и как меняются цены
В регионе установилось теплая погода
24 апреля 2026, 07:14, ИА Амител
Пока в Центральную Россию внезапно вернулся снег, на Алтай пришло устойчивое тепло. С начала недели водители региона массово "переобуваются" в летнюю резину. Какие шины покупают сегодня, на сколько выросли цены за год и как меняется рынок? Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Выбор стал шире
Переходить на летнюю резину обычно советуют после того, как среднесуточная температура поднимается выше +7 градусов. В Алтайском крае этот момент уже наступил, и сезон "переобувки" стартовал.
Руководитель отдела закупа компании "Иванор" Максим Мягков говорит, что в этом году рынок заметно изменился за счет большого числа новых брендов, прежде всего — китайских.
«На рынке сейчас представлен огромный ассортимент китайских производителей. Это различные бренды, ввозимые как официально, так и по параллельному импорту. Их огромное количество стало в текущем году: производителей, марок, фирм, моделей прямо не счесть. Никуда не делись наши шины, произведенные на территории России. Также из новинок в этом году — шины Bars из Республики Узбекистан и Attar из Республики Казахстан. Хорошо себя зарекомендовали данные два бренда. Bars занимают лидирующие места в бюджетном сегменте: топовая шина за свои деньги», — отметил он.
По словам собеседника, шины из стран СНГ даже немного подешевели. А продукция, которую завозят по параллельному импорту, осталась примерно на уровне прошлого года. Речь идет, в частности, о Kumho, Hankook, Nexen, Roadstone, Continental и Michelin. Такие шины дороже российских премиальных брендов в два-три раза, да и в наличии их немного.
Китай держит рынок
Автоэксперт, основатель автосалонов "Первый номер" и "Автосток" Александр Гостев оценивает ситуацию с ценами иначе. По его словам, по сравнению с прошлым годом летняя резина все же подорожала.
«Если сравнивать прошлый год и этот, цены выросли в среднем на 15%. Что в основном покупают? Первая категория — это китайские шины, такие как Sailun, Triangle, Maxxis. Они продаются в России уже порядка десяти и более лет. В принципе, их знали и в докризисные, доэсвэошные времена, и сейчас они, конечно, на коне. Потому что они относительно дешевые при внятном качестве и потребительских свойствах: где-то шумноватые, где-то быстрее изнашиваются. Но в целом, по крайней мере по летним покрышкам, там все неплохо. И покупают их клиенты активно. А если говорить о чем-то более качественном и серьезном, то это бывшие иностранные заводы — это бывшая Nokian, теперь она называется Ikon Tyres, это завод Pirelli и Cordiant российский. Вот эти покрышки, скажем, более высокого ценового сегмента, они мягче, они более цепкие. У того же Ikon довольно широкая модельная линейка. Цена, конечно, гораздо выше, чем у китайских брендов, но и качество покрышки в эксплуатации, соответственно, в разы тоже выше», — пояснил он.
По оценкам участников рынка, конкуренция с китайскими поставщиками для российских производителей становится все жестче. В прошлом году выпуск шин в России снизился до 35 млн штук. Импорт добавил еще около 35 млн, и две трети этого объема, по данным "Коммерсанта", пришлись на Китай.
Возможны новые ограничения
На этом фоне крупные производители, в том числе Cordiant и Ikon Tyres, просят поддержки у государства. Среди обсуждаемых мер — квоты на ввоз китайских шин или антидемпинговые пошлины в районе 30%. Если такие решения примут, новые поставки из Китая могут подорожать уже летом.
Кроме того, Минпромторг предложил запретить автомобильную резину с повышенным содержанием канцерогенов. По прогнозам, из-за этого с рынка может уйти до трети самых дешевых покрышек.
Максим Мягков считает, что многие известные китайские бренды все же смогут пройти необходимые проверки.
«Конечно же, сейчас все переживают по поводу сертификации на канцерогены. Но предполагаю, что многие именитые бренды китайских шин пройдут эту сертификацию, так как они уже давно поставляются в страны Европы и Америки, где эти сертификаты обязательны. Сертификат на разрушение дорожного покрытия. Это будет зависеть от количества шипов, их выступ. Как раз таки вот с китайскими зимними шинами тут есть сложности, потому что количество шипов никак у них не сертифицировано, высота выступа шипа тоже нигде не прописана в правилах», — сказал он.
08:15:21 24-04-2026
"На этом фоне крупные производители, в том числе Cordiant и Ikon Tyres, просят поддержки у государства"------------ Трудные времена. Надо немного подождать, товарищи
09:25:39 24-04-2026
Гость (08:15:21 24-04-2026) "На этом фоне крупные производители, в том числе Cordiant и ... каучук дорожает
09:24:50 24-04-2026
Просто перекинуть на дисках сейчас сколько стоит? подскажите.. 2700 рэ озвучили мне вчера это норм или афигели?
09:54:37 24-04-2026
Гость (09:24:50 24-04-2026) Просто перекинуть на дисках сейчас сколько стоит? подскажите... Пятнадцатый радиус 2600р отдал.
10:24:51 24-04-2026
Гость (09:54:37 24-04-2026) Пятнадцатый радиус 2600р отдал.... спасибо!
10:40:41 24-04-2026
Гость (09:54:37 24-04-2026) Пятнадцатый радиус 2600р отдал.... За тракторные колеса норм. У меня на крузере 18 диаметр.
13:07:45 24-04-2026
Гость (09:54:37 24-04-2026) Пятнадцатый радиус 2600р отдал.... 15 радиус будет 30 в диаметре. 30 дюймов это 76 см. У тебя точно такие большие колеса?
10:05:49 24-04-2026
Гость (09:24:50 24-04-2026) Просто перекинуть на дисках сейчас сколько стоит? подскажите... Колеса R18 - 3000 - 3500 нормальная цена. Перекинуть колеса на дисках - 1000 - 1200.
11:15:42 24-04-2026
Гость (10:05:49 24-04-2026) Колеса R18 - 3000 - 3500 нормальная цена. Перекинуть колеса ... Я домкрат подкатной купил тринадцать лет назад за 4000р и уже многократно отбил его стоимость переобувая две машины (свою и бабы своей) лето зиму перекидывая на дисках.
13:12:30 24-04-2026
Гость (11:15:42 24-04-2026) Я домкрат подкатной купил тринадцать лет назад за 4000р и уж... Шиномонтажки минусуют. Личный подкатной домкрат ворует их прибыль.
14:23:19 24-04-2026
Гость (13:12:30 24-04-2026) Шиномонтажки минусуют. Личный подкатной домкрат ворует их пр... Не имею никакого отношения к шиномонтажу. Просто я достаточно зарабатываю, чтобы не упражняться с самостоятельной заменой колес. Скажу Вам страшную тайну - я и хлеб сам не пеку.
14:09:56 24-04-2026
Гость (11:15:42 24-04-2026) и уже многократно отбил его стоимость переобувая две машины .. рада за вас... но не от всего сердца)) мне сложно самой перекидывать
09:40:25 24-04-2026
то что предлагают наши горе производители , не честная конкуренция.
09:56:33 24-04-2026
Чего? Доморощенный Айкон лучше чем Сайлун и Капсен из Страны Драконов?
Не смешите меня и мои старые тапочки. Новый шины из Китая - это топ за небольшие деньги.
10:54:37 24-04-2026
Гость (09:56:33 24-04-2026) Чего? Доморощенный Айкон лучше чем Сайлун и Капсен из Страны... Этот пот 1500 отъездил и 30% шипов нет
11:17:10 24-04-2026
Гость (10:54:37 24-04-2026) Этот пот 1500 отъездил и 30% шипов нет... Зачем тебе шипы? Липучку купи её за глаза хватает по городу зимой ездить. А то накупите шипов потом цокаете как кони по сухому асфальту и при торможении у тебя шипы выколупывает.
10:21:07 24-04-2026
А ведь когда-то мы делали резину даже для авиации. Пусть не супер, но вполне рабочая. До Core i9 (8–20 ядер) нам далековато, но каучук, углеродная сажа с серой тоже стали недоступны?
11:19:09 24-04-2026
Гость (10:21:07 24-04-2026) А ведь когда-то мы делали резину даже для авиации. Пусть не ... Ты вспоминаешь деяния давно ушедшей цивилизации. СССР кончился - и отечественная авиация кончилась, включая колёса для неё. Сборка самолёта из всего иностранного, включая авионику - это не достижение, это провал.
12:39:42 24-04-2026
Гость (10:21:07 24-04-2026) А ведь когда-то мы делали резину даже для авиации. Пусть не ... Ну вот только для авиации в основном и делали. Да еще для тракторов.
13:08:56 24-04-2026
Гость (10:21:07 24-04-2026) А ведь когда-то мы делали резину даже для авиации. Пусть не ... И сейчас в Барнауле на шинном заводе делают шины для авиации. Только не для унылых ту, а для боингов и айрбасов.
09:07:54 26-04-2026
Гость (09:24:50 24-04-2026) Просто перекинуть на дисках сейчас сколько стоит? подскажите... Так вы наверно на болотоходе подъехали 😁