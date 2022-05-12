В Барнауле завершение стройки Художественного музея перенесли на 2023 год

Срок завершения строительства Художественного музея в Барнауле перенесли на декабрь 2023 года, сообщил глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев в разговоре с ТАСС.

По его словам, решение связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

«Многие производители находятся в процессе импортозамещения, в результате чего появляются новые наименования оборудования с аналогичными характеристиками», — сказал Гилев.

Он также добавил, что в строящемся на площади Октября здании уже выполнили работы по устройству перегородок, полов, вентиляции, внутренних сетей инженерного обеспечения, а также наружных инженерных сетей. Продолжается также внутренняя отделка помещений.

Напомним, ввести в эксплуатацию музей планировали в конце 2022 года. Сдачу объекта переносили несколько раз, а его стоимость выросла с 400 млн до 2 млрд рублей.