Барнаульцы пожаловались на вандалов с Власихинского кладбища

Периодически неизвестные портят здесь захоронения

31 августа 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Неизвестные разрушают захоронения на Власихинском кладбище. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Barnaul22".

По словам автора сообщения, могила ее родственников пострадала уже во второй раз. Несколько лет назад кто-то сорвал элементы с памятника умершего дедушки горожанки. Пришлось ставить новый крест, пусть и не такой как раньше.

За захоронениями люди ухаживают, но недавно, приехав на кладбище, увидели, что хулиганы вырвали цветы, которые росли с 1979 года.

В комментариях под постом люди посоветовали обратиться к администрации кладбища, поскольку она должна следить за порядком на территории.