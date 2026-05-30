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Барнаульская студентка перевела мошеннику деньги за несуществующую курсовую работу

Девушка нашла исполнителя в интернете, обсудила детали и оплатила заказ, но после получения денег "помощник" исчез

30 мая 2026, 10:01, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Железнодорожном районе Барнаула 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, обещавших помочь с написанием курсовой работы. Девушка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Как выяснилось, она разместила объявление на одном из интернет-ресурсов с просьбой о помощи. Вскоре в соцсети ей написал неизвестный, представившийся исполнителем таких услуг. Они обсудили детали и стоимость работы, после чего студентка получила реквизиты для перевода и отправила 15 тысяч рублей.

Однако после получения денег "исполнитель" перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").

Барнаул Мошенники
       

Комментарии 4

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Иванна

13:29:04 30-05-2026

За 15 сама бы написала курсач. Богатые однако нынче студенты.

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Гость

20:49:20 30-05-2026

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину")."

А сама она, предоставив курсовую не самой написаной, как следует, а купленную у посторонних, мошенницей разве не является?

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гость

22:53:23 30-05-2026

Гость (20:49:20 30-05-2026) "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мош... Не написать, ни купить ума не хватает, ни на что))).

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ДМВ

11:13:37 31-05-2026

В деканат пусть ещё пожалуется.

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