Барнаульская студентка перевела мошеннику деньги за несуществующую курсовую работу
Девушка нашла исполнителя в интернете, обсудила детали и оплатила заказ, но после получения денег "помощник" исчез
30 мая 2026, 10:01, ИА Амител
В Железнодорожном районе Барнаула 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, обещавших помочь с написанием курсовой работы. Девушка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Как выяснилось, она разместила объявление на одном из интернет-ресурсов с просьбой о помощи. Вскоре в соцсети ей написал неизвестный, представившийся исполнителем таких услуг. Они обсудили детали и стоимость работы, после чего студентка получила реквизиты для перевода и отправила 15 тысяч рублей.
Однако после получения денег "исполнитель" перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").
13:29:04 30-05-2026
За 15 сама бы написала курсач. Богатые однако нынче студенты.
20:49:20 30-05-2026
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину")."
А сама она, предоставив курсовую не самой написаной, как следует, а купленную у посторонних, мошенницей разве не является?
22:53:23 30-05-2026
Гость (20:49:20 30-05-2026) "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мош... Не написать, ни купить ума не хватает, ни на что))).
11:13:37 31-05-2026
В деканат пусть ещё пожалуется.