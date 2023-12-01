Барнаульский арт-критик предложил открыть в городе музей трамвая
По словам Климова, организовать подобный музей можно было бы в оригинальном строении диспетчерской службы на конечной остановке на площади Свободы
01 декабря 2023, 22:59, ИА Амител
Арт-критик Вадим Климов предложил открыть в Барнауле музей трамвая. Об этом сообщает "Атмосфера".
По словам Климова, организовать подобный музей можно было бы в оригинальном строении диспетчерской службы на конечной остановке на площади Свободы. Участок трамвайных путей от проспекта Красноармейского до конечной критик предлагает сделать музейным. По выходным там можно было бы пускать старинный вагон № 5.
Климов также напомнил, что в планах администрации была программа развития туристического кластера с канатной дорогой в Нагорный парк. Арт-критик считает, что вместо канатной дороги было бы лучше открыть музей достижений мирового трамваестроения.
Напомним, что ранее Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии и разрушает находящийся там орган. Он предложил посчитать, какой пассажиропоток от проспекта Красноармейского до конечной остановки на площади Свободы, чтобы выяснить необходимость этого отрезка маршрута.
01:22:23 02-12-2023
Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, или где.....
11:35:03 02-12-2023
Гость (01:22:23 02-12-2023) Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, и... Образ жизни.
14:27:46 02-12-2023
Гость (01:22:23 02-12-2023) Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, и... Или зачем...
04:13:31 02-12-2023
Музей трамваев в Барнауле существует давно. Весь парк трамваев в городе - музейные экспонаты)
17:37:03 02-12-2023
Роман (04:13:31 02-12-2023) Музей трамваев в Барнауле существует давно. Весь парк трамва... вы весь текст на Атмосфере прочитайте, на самом деле есть музей в депо №3, ходили?
07:51:33 02-12-2023
Роман, хорошо сказали😀 и что самое удивительное - еще и ездят))
08:03:54 02-12-2023
Этот арт критик делом бы занялся!!! Всякую ерунду придумывает.хотя какой в нашей деревне может быть арт критик???может он думает что он арт критик???наверно у него после перепоя белая горячка началась???
17:32:48 02-12-2023
Максим (08:03:54 02-12-2023) Этот арт критик делом бы занялся!!! Всякую ерунду придумывае... а он и не у нас в деревне. Он в Санкт Петербурге живет. А у нас он занимается галереей "Республика изо". Сходите прикольная галерея.
17:33:54 02-12-2023
Максим (08:03:54 02-12-2023) Этот арт критик делом бы занялся!!! Всякую ерунду придумывае... он этим зарабатывает ухе 30 лет, так что нормальная работа.
09:02:15 02-12-2023
отличная идея, как раз идет обновление парка, экспонаты для музея готовы...
13:08:31 02-12-2023
тамара (09:02:15 02-12-2023) отличная идея, как раз идет обновление парка, экспонаты для ... нам на этих экспонатах ещё ездить и ездить придётся
09:17:05 02-12-2023
Эти трамваи ещё и органы разрушают.
12:39:13 02-12-2023
Гость (09:17:05 02-12-2023) Эти трамваи ещё и органы разрушают.... Так ты не суй органы под трамвай, и они тебя не тронут.
13:12:26 02-12-2023
Гость (01:22:23 02-12-2023) Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, и... Образ жизни.
13:53:35 02-12-2023
Человеку заняться нечем,у него идеи фантанируют,одна хлеще другой
14:23:42 02-12-2023
Как всегда, глубинные люди решили обсуждать автора идеи, а не саму идею
14:26:36 02-12-2023
Развелось всяких "арт-критиков", "блогеров", "тик-токеров" и все знающие, что куда и как
17:35:43 02-12-2023
Warlock (14:26:36 02-12-2023) Развелось всяких "арт-критиков", "блогеров", "тик-токеров" и... в Барнауле один арт-критик, он пишет для сайта Атмосфера, его губернатор читает.