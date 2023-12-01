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Барнаульский арт-критик предложил открыть в городе музей трамвая

По словам Климова, организовать подобный музей можно было бы в оригинальном строении диспетчерской службы на конечной остановке на площади Свободы

01 декабря 2023, 22:59, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru
Трамвай / Фото: amic.ru

Арт-критик Вадим Климов предложил открыть в Барнауле музей трамвая. Об этом сообщает "Атмосфера".

По словам Климова, организовать подобный музей можно было бы в оригинальном строении диспетчерской службы на конечной остановке на площади Свободы. Участок трамвайных путей от проспекта Красноармейского до конечной критик предлагает сделать музейным. По выходным там можно было бы пускать старинный вагон № 5.

Климов также напомнил, что в планах администрации была программа развития туристического кластера с канатной дорогой в Нагорный парк. Арт-критик считает, что вместо канатной дороги было бы лучше открыть музей достижений мирового трамваестроения.

Напомним, что ранее Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии и разрушает находящийся там орган. Он предложил посчитать, какой пассажиропоток от проспекта Красноармейского до конечной остановки на площади Свободы, чтобы выяснить необходимость этого отрезка маршрута.

Барнаул

Комментарии 18

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Гость

01:22:23 02-12-2023

Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, или где.....

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Гость

11:35:03 02-12-2023

Гость (01:22:23 02-12-2023) Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, и... Образ жизни.

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Warlock

14:27:46 02-12-2023

Гость (01:22:23 02-12-2023) Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, и... Или зачем...

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Роман

04:13:31 02-12-2023

Музей трамваев в Барнауле существует давно. Весь парк трамваев в городе - музейные экспонаты)

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Гость

17:37:03 02-12-2023

Роман (04:13:31 02-12-2023) Музей трамваев в Барнауле существует давно. Весь парк трамва... вы весь текст на Атмосфере прочитайте, на самом деле есть музей в депо №3, ходили?

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Гость

07:51:33 02-12-2023

Роман, хорошо сказали😀 и что самое удивительное - еще и ездят))

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Максим

08:03:54 02-12-2023

Этот арт критик делом бы занялся!!! Всякую ерунду придумывает.хотя какой в нашей деревне может быть арт критик???может он думает что он арт критик???наверно у него после перепоя белая горячка началась???

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Гость

17:32:48 02-12-2023

Максим (08:03:54 02-12-2023) Этот арт критик делом бы занялся!!! Всякую ерунду придумывае... а он и не у нас в деревне. Он в Санкт Петербурге живет. А у нас он занимается галереей "Республика изо". Сходите прикольная галерея.

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Гость

17:33:54 02-12-2023

Максим (08:03:54 02-12-2023) Этот арт критик делом бы занялся!!! Всякую ерунду придумывае... он этим зарабатывает ухе 30 лет, так что нормальная работа.

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тамара

09:02:15 02-12-2023

отличная идея, как раз идет обновление парка, экспонаты для музея готовы...

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ха-ха

13:08:31 02-12-2023

тамара (09:02:15 02-12-2023) отличная идея, как раз идет обновление парка, экспонаты для ... нам на этих экспонатах ещё ездить и ездить придётся

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Гость

09:17:05 02-12-2023

Эти трамваи ещё и органы разрушают.

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Гость

12:39:13 02-12-2023

Гость (09:17:05 02-12-2023) Эти трамваи ещё и органы разрушают.... Так ты не суй органы под трамвай, и они тебя не тронут.

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Гость

13:12:26 02-12-2023

Гость (01:22:23 02-12-2023) Арт-критик - это что (или кто)? Должность, специальность, и... Образ жизни.

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Серж

13:53:35 02-12-2023

Человеку заняться нечем,у него идеи фантанируют,одна хлеще другой

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Гость

14:23:42 02-12-2023

Как всегда, глубинные люди решили обсуждать автора идеи, а не саму идею

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Warlock

14:26:36 02-12-2023

Развелось всяких "арт-критиков", "блогеров", "тик-токеров" и все знающие, что куда и как

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Гость

17:35:43 02-12-2023

Warlock (14:26:36 02-12-2023) Развелось всяких "арт-критиков", "блогеров", "тик-токеров" и... в Барнауле один арт-критик, он пишет для сайта Атмосфера, его губернатор читает.

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