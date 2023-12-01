Барнаульский арт-критик предложил открыть в городе музей трамвая

По словам Климова, организовать подобный музей можно было бы в оригинальном строении диспетчерской службы на конечной остановке на площади Свободы

01 декабря 2023, 22:59, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru

Арт-критик Вадим Климов предложил открыть в Барнауле музей трамвая. Об этом сообщает "Атмосфера".

По словам Климова, организовать подобный музей можно было бы в оригинальном строении диспетчерской службы на конечной остановке на площади Свободы. Участок трамвайных путей от проспекта Красноармейского до конечной критик предлагает сделать музейным. По выходным там можно было бы пускать старинный вагон № 5.

Климов также напомнил, что в планах администрации была программа развития туристического кластера с канатной дорогой в Нагорный парк. Арт-критик считает, что вместо канатной дороги было бы лучше открыть музей достижений мирового трамваестроения.

Напомним, что ранее Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии и разрушает находящийся там орган. Он предложил посчитать, какой пассажиропоток от проспекта Красноармейского до конечной остановки на площади Свободы, чтобы выяснить необходимость этого отрезка маршрута.