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Барнаульский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России

В прошлый раз подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году

13 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: sportgymrus.ru
Фото: sportgymrus.ru

Барнаулец Сергей Найдин завоевал полный комплект наград на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Казани с 8 по 12 марта.

Найдин занял первое место в упражнении на перекладине. Кроме того, он показал второй результат на брусьях и стал бронзовым призёром в многоборье.

Как отмечает "Алтайский спорт", в прошлый раз подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году, когда Сергей Хорохордин занял первое место на перекладине, а Дмитрий Баркалов стал лучшим в вольных упражнениях.

Комментарии 3

  • Молодец парень ! Тикать нужно, пока может Потом вернётся
    13 марта, Гость   Ответить
  • Где кстати Шуба? Ни слышно, не видно Может воевать подался, но же действующий офицер России ?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Молодец! Поздравляю Сергея, его тренера и родителей!
    13 марта, Гость   Ответить
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