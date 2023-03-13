Барнаульский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России

В прошлый раз подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году

13 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: sportgymrus.ru

Барнаулец Сергей Найдин завоевал полный комплект наград на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Казани с 8 по 12 марта.

Найдин занял первое место в упражнении на перекладине. Кроме того, он показал второй результат на брусьях и стал бронзовым призёром в многоборье.

Как отмечает "Алтайский спорт", в прошлый раз подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году, когда Сергей Хорохордин занял первое место на перекладине, а Дмитрий Баркалов стал лучшим в вольных упражнениях.