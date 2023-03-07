Международной федерации не понравилась критика Винер судейства на Олимпиаде в Токио

07 марта 2023, 11:50, ИА Амител

Ирина Винер / Фото: ТАСС

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) на два года отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер от международных соревнований. Amic.ru разобрался, за что Винер лишили возможности работать на турнирах и есть ли у неё право на обжалование решения.

Кто такая Ирина Винер?

Ирина Винер – это советский и российский тренер по художественной гимнастике. С 2008 года она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. С 2001-го тренирует российскую сборную по художественной гимнастике. Её подопечные много раз выигрывали международные титулы и получали медали на олимпиадах.

Винер известна не только своими тренерскими достижениями. Она замужем за предпринимателем Алишером Усмановым. В 2012 году Винер была доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, с 2016-го она состоит в Высшем совете партии "Единая Россия".

Что именно запретили Ирине Винер?

Ей запретили два года участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования. Винер нельзя быть тренером, главой делегации или исполнять любую другую официальную роль на международных соревнованиях. Кроме того, GEF и Федерация спортивной гимнастики России с Винер обязаны выплатить по 2,6 тысячи долларов в качестве расходов на дисциплинарное разбирательство, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Когда начнётся срок отстранения Винер?

Срок отстранения Винер начнётся через день после отмены санкций против российской гимнастики. Их ввели из-за ситуации на Украине. Сколько они продлятся, неизвестно. Но максимально они могут действовать пять лет.

С чем связан запрет?

Причины две. Первая – заявления Винер после Олимпиады-2020 в Токио. Она критиковала работу судей, которые поставили на первое место израильтянку Линой Ашрам вместо россиянки Дины Авериной (заняла второе место). Тогда российская делегация настаивала, что оценки Авериной занижены, и даже подавала апелляцию, которую в итоге отклонили. Эти публичные заявления признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

После этого Россия отозвала кандидатуру главного судьи олимпийского турнира Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG, этот орган возглавил другой человек. Именно Кузьмину за судейство на Олимпиаде критиковала Винер. Международная федерация сочла эту процедуру некорректной. Кузьмина также подала жалобу в независимый этический фонд, где её удовлетворили.

Можно ли обжаловать отстранение?

Да. Стороны имеют право обжаловать решение в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня.

А российские гимнасты выступать на соревнованиях могут?

Нет. С 4 марта спортсменам из России и Белоруссии нельзя выступать на турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.