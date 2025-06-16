"Берут под козырек". Медик оценил решение проводить репродуктивные осмотры школьников
Ученый-медик заявил amic.ru, что чиновники пытаются изобразить заботу о демографии
16 июня 2025, 09:42, ИА Амител
Предложение о проверке репродуктивного здоровья у детей в возрасте 6 лет и ежегодном осмотре с 13 лет является попыткой высокопоставленных чиновников отреагировать на болезненную демографическую проблему, но не является содержательным, заявил amic.ru доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой валеологии и социальной медицины Университета естественных и гуманитарных наук Игорь Гундаров.
Ранее о медосмотрах с целью оценки репродуктивного здоровья детей шестилетнего возраста, а затем ежегодно начиная с 13 лет сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своем выступлении в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева. По словам чиновника, это новшество предусмотрено вступающим в силу с 1 сентября 2025 года приказом его ведомства, предусматривающим порядок проведения для несовершеннолетних профилактических медицинских осмотров, написала "Парламентская газета".Игорь Гундаров отметил, что приказ Минздрава о медосмотрах детей на предмет проверки репродуктивного здоровья является внешней реакцией на проблему падения рождаемости.
"Сегодня нам необходимо иметь на одну женщину в целом 2,2 ребенка, а у нас пока 1,4, что означает вымирание. От министерства требуют что-то делать в этом плане, и оно вроде как реагирует", – пояснил собеседник.
Попытки исправить ситуацию с помощью нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Семья" на динамику рождаемости не повлияли, однако что-то делать необходимо, отмечает ученый:
"Поэтому чиновники предпринимают различные красивые ходы, по сути, отвлекающие внимание и не несущие никакого позитивного конструктивного наполнения. Тем более что в профильных структурах сидят зачастую не профессионалы".
По мнению эксперта, оценить репродуктивное здоровье у шестилетнего ребенка практически невозможно:
"Осмотр первичных половых признаков в шестилетнем возрасте не позволит сделать каких-то выводов. Как и осмотры 13-летних детей дадут немногое. От начальников требуют результата, они берут под козырек, демонстрируют видимость заботы о демографической ситуации".
По мнению собеседника, высокопоставленные чиновники должны сегодня заниматься реальными проблемами, а не отвлекающими действиями.
"Согласно опросам, граждане хотят иметь детей – более трех на семью, но в реальности этого нет. К тому же, по сравнению с советским периодом, у нас сильно упало количество абортов – с 4,5 млн в год в СССР и до 300 тысяч сегодня. Задаваться этим и другими вопросами, чтобы понять причины проблем с демографией, – вот чем надо заниматься в реальности", – заключил доктор медицинских наук.
10:39:21 16-06-2025
Поднимайте уровень жизни граждан. Уверенность в завтрашнем дне очень нужна. А с одичалым капитализмом пора прощаться.
14:14:02 16-06-2025
Гость (10:39:21 16-06-2025) Поднимайте уровень жизни граждан. Уверенность в завтрашнем д... гражданская война будет несколько 10-летий , если по-вашему делать. Я ни за какие ковриги не отдам свои квартиры и прочее имущество голодранцам, не желающим свой уровень жизни поднимать самостоятельно.
11:57:22 16-06-2025
Даешь в каждом д/саду гинеколога.
13:29:07 16-06-2025
Иванна (11:57:22 16-06-2025) Даешь в каждом д/саду гинеколога....
Для воспитательниц?
13:48:05 16-06-2025
В России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных. Такое предложение внесла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая на Форуме будущего 2050. Было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — заявила она.
14:15:58 16-06-2025
гинек. и андролог итак осматривает уже с 2011 года детей - новорожденных и затем развитие до 6 лет, там много нюансов, влияющих в будущем на репродукцию. начиная с маститов и тд. И сейчас также подростковые работают и пр. Те, кто это критикует - некомпетентны и популисты, ничуть не лучше тех, кто, как они считают "выслуживаются"
15:43:29 16-06-2025
Гость (14:15:58 16-06-2025) гинек. и андролог итак осматривает уже с 2011 года детей - ... Мил человек,как ты не пытайся выдать черное за белое,все равно у тебя не чего не выйдет.Если человек не знает что будет завтра,хоть какой он здоровый не будет,он все равно ограничит себя в рождении детей,правильно отписался мужик-надо что то делать,а не изображать бурную деятельность
20:55:20 16-06-2025
- 2Ранее о медосмотрах с целью оценки репродуктивного здоровья детей шестилетнего возраста, а затем ежегодно начиная с 13 лет сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко." ----А если ребенок оказался не репродуктивный, то что?