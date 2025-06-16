"Берут под козырек". Медик оценил решение проводить репродуктивные осмотры школьников

Ученый-медик заявил amic.ru, что чиновники пытаются изобразить заботу о демографии

16 июня 2025, 09:42, ИА Амител

Дети пришли к врачу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложение о проверке репродуктивного здоровья у детей в возрасте 6 лет и ежегодном осмотре с 13 лет является попыткой высокопоставленных чиновников отреагировать на болезненную демографическую проблему, но не является содержательным, заявил amic.ru доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой валеологии и социальной медицины Университета естественных и гуманитарных наук Игорь Гундаров.

Ранее о медосмотрах с целью оценки репродуктивного здоровья детей шестилетнего возраста, а затем ежегодно начиная с 13 лет сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своем выступлении в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева. По словам чиновника, это новшество предусмотрено вступающим в силу с 1 сентября 2025 года приказом его ведомства, предусматривающим порядок проведения для несовершеннолетних профилактических медицинских осмотров, написала "Парламентская газета".Игорь Гундаров отметил, что приказ Минздрава о медосмотрах детей на предмет проверки репродуктивного здоровья является внешней реакцией на проблему падения рождаемости.

"Сегодня нам необходимо иметь на одну женщину в целом 2,2 ребенка, а у нас пока 1,4, что означает вымирание. От министерства требуют что-то делать в этом плане, и оно вроде как реагирует", – пояснил собеседник.

Попытки исправить ситуацию с помощью нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Семья" на динамику рождаемости не повлияли, однако что-то делать необходимо, отмечает ученый:

"Поэтому чиновники предпринимают различные красивые ходы, по сути, отвлекающие внимание и не несущие никакого позитивного конструктивного наполнения. Тем более что в профильных структурах сидят зачастую не профессионалы".

По мнению эксперта, оценить репродуктивное здоровье у шестилетнего ребенка практически невозможно:

"Осмотр первичных половых признаков в шестилетнем возрасте не позволит сделать каких-то выводов. Как и осмотры 13-летних детей дадут немногое. От начальников требуют результата, они берут под козырек, демонстрируют видимость заботы о демографической ситуации".

По мнению собеседника, высокопоставленные чиновники должны сегодня заниматься реальными проблемами, а не отвлекающими действиями.