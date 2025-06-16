НОВОСТИОбщество

"Берут под козырек". Медик оценил решение проводить репродуктивные осмотры школьников

Ученый-медик заявил amic.ru, что чиновники пытаются изобразить заботу о демографии

16 июня 2025, 09:42, ИА Амител

Дети пришли к врачу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Дети пришли к врачу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложение о проверке репродуктивного здоровья у детей в возрасте 6 лет и ежегодном осмотре с 13 лет является попыткой высокопоставленных чиновников отреагировать на болезненную демографическую проблему, но не является содержательным, заявил amic.ru доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой валеологии и социальной медицины Университета естественных и гуманитарных наук Игорь Гундаров.

Ранее о медосмотрах с целью оценки репродуктивного здоровья детей шестилетнего возраста, а затем ежегодно начиная с 13 лет сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своем выступлении в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева. По словам чиновника, это новшество предусмотрено вступающим в силу с 1 сентября 2025 года приказом его ведомства, предусматривающим порядок проведения для несовершеннолетних профилактических медицинских осмотров, написала "Парламентская газета".Игорь Гундаров отметил, что приказ Минздрава о медосмотрах детей на предмет проверки репродуктивного здоровья является внешней реакцией на проблему падения рождаемости.

"Сегодня нам необходимо иметь на одну женщину в целом 2,2 ребенка, а у нас пока 1,4, что означает вымирание. От министерства требуют что-то делать в этом плане, и оно вроде как реагирует", – пояснил собеседник.

Попытки исправить ситуацию с помощью нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Семья" на динамику рождаемости не повлияли, однако что-то делать необходимо, отмечает ученый:

"Поэтому чиновники предпринимают различные красивые ходы, по сути, отвлекающие внимание и не несущие никакого позитивного конструктивного наполнения. Тем более что в профильных структурах сидят зачастую не профессионалы".

По мнению эксперта, оценить репродуктивное здоровье у шестилетнего ребенка практически невозможно:

"Осмотр первичных половых признаков в шестилетнем возрасте не позволит сделать каких-то выводов. Как и осмотры 13-летних детей дадут немногое. От начальников требуют результата, они берут под козырек, демонстрируют видимость заботы о демографической ситуации".

По мнению собеседника, высокопоставленные чиновники должны сегодня заниматься реальными проблемами, а не отвлекающими действиями.

"Согласно опросам, граждане хотят иметь детей – более трех на семью, но в реальности этого нет. К тому же, по сравнению с советским периодом, у нас сильно упало количество абортов – с 4,5 млн в год в СССР и до 300 тысяч сегодня. Задаваться этим и другими вопросами, чтобы понять причины проблем с демографией, – вот чем надо заниматься в реальности", – заключил доктор медицинских наук.

Домохозяйка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

"Маловероятно". Эксперт оценил идею депутата ГД "посадить" домохозяек на зарплату

Экономист в беседе с amic.ru заявил, что поддержать занятых хозяйством граждан можно по "пенсионной линии"
НОВОСТИОбщество
инициативы Мнения экспертов Демография

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:39:21 16-06-2025

Поднимайте уровень жизни граждан. Уверенность в завтрашнем дне очень нужна. А с одичалым капитализмом пора прощаться.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:02 16-06-2025

Гость (10:39:21 16-06-2025) Поднимайте уровень жизни граждан. Уверенность в завтрашнем д... гражданская война будет несколько 10-летий , если по-вашему делать. Я ни за какие ковриги не отдам свои квартиры и прочее имущество голодранцам, не желающим свой уровень жизни поднимать самостоятельно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:57:22 16-06-2025

Даешь в каждом д/саду гинеколога.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:07 16-06-2025

Иванна (11:57:22 16-06-2025) Даешь в каждом д/саду гинеколога....

Для воспитательниц?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:05 16-06-2025

В России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных. Такое предложение внесла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая на Форуме будущего 2050. Было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — заявила она.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:58 16-06-2025

гинек. и андролог итак осматривает уже с 2011 года детей - новорожденных и затем развитие до 6 лет, там много нюансов, влияющих в будущем на репродукцию. начиная с маститов и тд. И сейчас также подростковые работают и пр. Те, кто это критикует - некомпетентны и популисты, ничуть не лучше тех, кто, как они считают "выслуживаются"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:43:29 16-06-2025

Гость (14:15:58 16-06-2025) гинек. и андролог итак осматривает уже с 2011 года детей - ... Мил человек,как ты не пытайся выдать черное за белое,все равно у тебя не чего не выйдет.Если человек не знает что будет завтра,хоть какой он здоровый не будет,он все равно ограничит себя в рождении детей,правильно отписался мужик-надо что то делать,а не изображать бурную деятельность

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:20 16-06-2025

- 2Ранее о медосмотрах с целью оценки репродуктивного здоровья детей шестилетнего возраста, а затем ежегодно начиная с 13 лет сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко." ----А если ребенок оказался не репродуктивный, то что?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров