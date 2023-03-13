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Бывшая сотрудница банка в Барнауле подделывала документы клиентов и зарабатывала

Всего женщине удалось незаконным способом получить больше трёх миллионов рублей

13 марта 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле бывшую сотрудницу банка осудили за махинации с документами. Об этом сообщили  в региональной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что женщина подделывала документы клиентов, передавала бумаги коллегам, вводя их в заблуждение, а после получала деньги на личные счета.

Всего при помощи такой схемы злоумышленница смогла заработать больше трёх миллионов рублей.

Суд назначил ей наказание в виде условного срока. Насколько продолжительного – в прокуратуре не уточнили.

Комментарии 3

  • Я не смогу вернуть вам деньги * Я отдала их в фонд борьбы * Взамен мне дали лишь условно * Коррупция здесь нипричем
    13 марта, Гость   Ответить
  • условного срока - а деньги то вернули?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Почему условно? Вполне себе кража.
    14 марта, Гость   Ответить
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