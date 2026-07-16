Падение реальной платежеспособности россиян, как отметил эксперт, есть только по четырем позициям

16 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Люди в магазине / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Покупательная способность жителей России, по данным Росстата, выше показателя предыдущих лет, заявил радиостанции "Говорит Москва" директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Эксперт отметил, что Росстат постоянно проводит исследование, сколько всяких продуктов может купить человек на свою зарплату, на средний доход в стране:

«Если взять эти данные, падение реальной платежеспособности россиян есть по четырем позициям».

По словам собеседника, россиянин может купить меньше говядины, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий. А по другим позициям, которых десятки, покупательная способность выше, чем в предыдущие годы.

«То есть жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно. Потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас», — подчеркнул Зубец.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель бедности в стране снизился и произошло это из-за роста зарплат и поддержки.