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Центр исследований: россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас

Падение реальной платежеспособности россиян, как отметил эксперт, есть только по четырем позициям

16 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Люди в магазине / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Люди в магазине / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Покупательная способность жителей России, по данным Росстата, выше показателя предыдущих лет, заявил радиостанции "Говорит Москва" директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Эксперт отметил, что Росстат постоянно проводит исследование, сколько всяких продуктов может купить человек на свою зарплату, на средний доход в стране:

«Если взять эти данные, падение реальной платежеспособности россиян есть по четырем позициям».

По словам собеседника, россиянин может купить меньше говядины, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий. А по другим позициям, которых десятки, покупательная способность выше, чем в предыдущие годы.

«То есть жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно. Потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас», — подчеркнул Зубец.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель бедности в стране снизился и произошло это из-за роста зарплат и поддержки.

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Комментарии 38

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трагати

14:07:35 16-07-2026

ощущение,что года полтора прогрев идет, с ростом температуры кипения

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найди отличия

14:10:00 16-07-2026

над нами смеются..

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Гость

14:12:59 16-07-2026

Вранье, опять вранье. В 2008-2010 годах я точно жил лучше чем сейчас, намного лучше.
И это если сравнивать просто цены на продукты и предметы первой необходимости. Если сравнивать цены на автомобили, хоть новые, хоть БУ, то сейчас вообще полный абзац с ценами, вообще не подступиться с нашим зарплатами, которые растут только на бумаге липовых статистов.
Я уж молчу про то что сейчас за эти конские деньги на выбор предлагается 2 вида хлама, хлам с ВАЗа или хлам с Китая.

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Гость

15:16:29 16-07-2026

Гость (14:12:59 16-07-2026) Вранье, опять вранье. В 2008-2010 годах я точно жил лучше че...
В 2010-м получал 42 тысячи, сейчас 37 тысяч. Если учесть инфляцию, даже официальную, то моё улучшение жизни отрицательно выросло раза в два.

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Мусик

19:33:55 16-07-2026

Гость (15:16:29 16-07-2026) В 2010-м получал 42 тысячи, сейчас 37 тысяч. Если учесть... Уволили с менеджеров и работаешь дворником? Печально.

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Гость

23:37:04 16-07-2026

Мусик (19:33:55 16-07-2026) Уволили с менеджеров и работаешь дворником? Печально....
Плохо, что вы не знаете, дворники у нас в Барнауле в среднем получают почти в два раза меньше. А печально - это то, что россияне "никогда" не жили лучше, чем сейчас. Но это не точно...

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Гость

14:13:02 16-07-2026

Мы рады за ТЕХ россиян. но не от всего сердца.

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Гость

14:13:14 16-07-2026

Пропаганда жжот

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Гость

14:13:39 16-07-2026

Какое паскудство. не можем заплатить ЖКХ, купить лекарства, бытовую технику,одежду...где проводили опрос? В Госдуме?

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ВВП

14:39:17 16-07-2026

Гость (14:13:39 16-07-2026) Какое паскудство. не можем заплатить ЖКХ, купить лекарства, ... Ну зачем в думе, можно в пределах Садового кольца, там тоже россияне живут. Всем довольны. Не знаете как опросы проводят? Какие заказчик заказал результаты такие и будут. И их уже можно использовать при выборах. К сентябрю много чего нового про себя узнаем

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Гость

15:26:11 16-07-2026

Гость (14:13:39 16-07-2026) Какое паскудство. не можем заплатить ЖКХ, купить лекарства, ... кто вам виноват-то? работайте!!! нытинг

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ujcnm

14:19:33 17-07-2026

Гость (15:26:11 16-07-2026) кто вам виноват-то? работайте!!! нытинг... Зубец очередной блаженный ......а вам тоже кажется что народ скотину режет от лени и с работы увольняется от скуки работать не хочет...тоже блаженный?

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Мусик

16:57:48 17-07-2026

ujcnm (14:19:33 17-07-2026) Зубец очередной блаженный ......а вам тоже кажется что наро... А народ мечтал скотину пожизненно кормить? Али все таки на мясо?

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Гость

16:41:36 17-07-2026

Гость (15:26:11 16-07-2026) кто вам виноват-то? работайте!!! нытинг... На Алтае живет 2 млн нытиков, которые живут гораздо хуже чем 12-15 лет назад, а треть жителей сбежало из региона. Получается только вы один - в шоколаде.

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ВВП

14:19:18 16-07-2026

О как! А народ про это незнает))) Спасибо, что рассказали

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Гость

14:22:16 16-07-2026

Это издёвка какая то?

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Гость

14:23:13 16-07-2026

И урожая они стали собирать более больше, и репа у них стала слаще!

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Гость

14:34:14 16-07-2026

ПОДОРОЖАЛИ ТОЛЬКО ДВА ВИДА ТОВАРОВ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ. И ВСЕГО 2 ВИДА ИМУЩЕСТВА: ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ДЕШЕВЕЮТ: РУБЛЬ, ТРУД И ВАША ЖИЗНЬ.

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Магомет Абабович

14:51:44 16-07-2026

Гость (14:34:14 16-07-2026) ПОДОРОЖАЛИ ТОЛЬКО ДВА ВИДА ТОВАРОВ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПР... Зачем так орать?

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Американыч

15:15:25 16-07-2026

Магомет Абабович (14:51:44 16-07-2026) Зачем так орать?... Вот теперь ,там ,все вместе и переорите всех.Где вы ,там со своими минусами?Давайте ,расстарайтесь ,а то премию не получите.

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Африканыч

16:46:36 16-07-2026

Американыч (15:15:25 16-07-2026) Вот теперь ,там ,все вместе и переорите всех.Где вы ,там со ... Ты чего разбушевался то? Писать CAPs ом в инете - все равно что орать истошно.

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Ну круто же!

14:41:09 16-07-2026

Ну вот я и дожил до того момента, когда стал жить лучше! Незаметно для себя, но лучше же. Росстат он такой, он не может ошибаться!

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Гость

14:51:51 16-07-2026

Ну круто же! (14:41:09 16-07-2026) Ну вот я и дожил до того момента, когда стал жить лучше! Нез... А теперь плати налог на радость!

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мы вместе?

14:57:29 16-07-2026

Ну круто же! (14:41:09 16-07-2026) Ну вот я и дожил до того момента, когда стал жить лучше! Нез... не ты один стал жить лучше.
они говорят и пишут, что я тоже стал лучше жить.

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ВВП

15:01:38 16-07-2026

"Жить стали лучше, жить стали веселее" И В Сталин

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таки да.

15:07:26 16-07-2026

ВВП (15:01:38 16-07-2026) "Жить стали лучше, жить стали веселее" И В Сталин... продолжение знаешь?

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Мусик

20:21:28 16-07-2026

таки да. (15:07:26 16-07-2026) продолжение знаешь? ... Микоян которое сказал?
да уж, ваша осведомленность и информированность доведет вас до.

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Гость

15:14:11 16-07-2026

Вполне возможно. За счет того что мало кто сейчас рожает . В семье либо ноль детей либо один.
В 90-х годах много семей было с тремя четырьмя детьми. надо мной жила семья с 5ью пацанами.
роддома закрываются. В Барнауле закрыли например роддом №2 в самом центре города. Жена рожала фактически одна по весне.

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Гость

15:19:50 16-07-2026

Кипучая могучая
никем не победимая
страна моя, Москва моя
ты самая любимая!

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Гость

15:25:16 16-07-2026

ну как по мне и моей семье и близким, друзьям (ну наш еруг в общем) - так и есть, очень недурно. Остальные как правило не волнуют

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Гость

20:19:33 16-07-2026

Гость (15:25:16 16-07-2026) ну как по мне и моей семье и близким, друзьям (ну наш еруг в... Воруешь? Спекулируешь? Распилом занимаешься? На другом не разживешься. И не надо говорить, что надо работать! Работают, но нормально за это не платят!

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Американыч

15:32:49 16-07-2026

Как говорил Козьма Прутков-не верь глазам своим.

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Повсекакий

16:50:44 16-07-2026

Американыч (15:32:49 16-07-2026) Как говорил Козьма Прутков-не верь глазам своим.... Зри в корень!

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Гость

16:30:31 16-07-2026

Бред какой...

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Гость

20:03:17 16-07-2026

Врет Зубец и этого черта никто не накажет.

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Гость

20:14:59 16-07-2026

Радуйтесь, у вас же самый лучший в мире!

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Гость

20:21:38 16-07-2026

Это россияне которые живут в кремле наверно?

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Мимопроходящий

11:51:09 17-07-2026

[Эксперт отметил, что Росстат постоянно проводит исследование....]
Нужно быть откровенно слабоумным, что бы верить любым исследованиям росстата. Совершенно очевидно кто оплачивает эти исследования и что они должны отражать.
И да, я знаю каких россиян имеет в виду этот "иксперд"...

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