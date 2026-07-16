Центр исследований: россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас
Падение реальной платежеспособности россиян, как отметил эксперт, есть только по четырем позициям
16 июля 2026, 14:00, ИА Амител
Покупательная способность жителей России, по данным Росстата, выше показателя предыдущих лет, заявил радиостанции "Говорит Москва" директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Эксперт отметил, что Росстат постоянно проводит исследование, сколько всяких продуктов может купить человек на свою зарплату, на средний доход в стране:
«Если взять эти данные, падение реальной платежеспособности россиян есть по четырем позициям».
По словам собеседника, россиянин может купить меньше говядины, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий. А по другим позициям, которых десятки, покупательная способность выше, чем в предыдущие годы.
«То есть жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно. Потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас», — подчеркнул Зубец.
Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель бедности в стране снизился и произошло это из-за роста зарплат и поддержки.
14:07:35 16-07-2026
ощущение,что года полтора прогрев идет, с ростом температуры кипения
14:10:00 16-07-2026
над нами смеются..
14:12:59 16-07-2026
Вранье, опять вранье. В 2008-2010 годах я точно жил лучше чем сейчас, намного лучше.
И это если сравнивать просто цены на продукты и предметы первой необходимости. Если сравнивать цены на автомобили, хоть новые, хоть БУ, то сейчас вообще полный абзац с ценами, вообще не подступиться с нашим зарплатами, которые растут только на бумаге липовых статистов.
Я уж молчу про то что сейчас за эти конские деньги на выбор предлагается 2 вида хлама, хлам с ВАЗа или хлам с Китая.
15:16:29 16-07-2026
Гость (14:12:59 16-07-2026) Вранье, опять вранье. В 2008-2010 годах я точно жил лучше че...
В 2010-м получал 42 тысячи, сейчас 37 тысяч. Если учесть инфляцию, даже официальную, то моё улучшение жизни отрицательно выросло раза в два.
19:33:55 16-07-2026
Гость (15:16:29 16-07-2026) В 2010-м получал 42 тысячи, сейчас 37 тысяч. Если учесть... Уволили с менеджеров и работаешь дворником? Печально.
23:37:04 16-07-2026
Мусик (19:33:55 16-07-2026) Уволили с менеджеров и работаешь дворником? Печально....
Плохо, что вы не знаете, дворники у нас в Барнауле в среднем получают почти в два раза меньше. А печально - это то, что россияне "никогда" не жили лучше, чем сейчас. Но это не точно...
14:13:02 16-07-2026
Мы рады за ТЕХ россиян. но не от всего сердца.
14:13:14 16-07-2026
Пропаганда жжот
14:13:39 16-07-2026
Какое паскудство. не можем заплатить ЖКХ, купить лекарства, бытовую технику,одежду...где проводили опрос? В Госдуме?
14:39:17 16-07-2026
Гость (14:13:39 16-07-2026) Какое паскудство. не можем заплатить ЖКХ, купить лекарства, ... Ну зачем в думе, можно в пределах Садового кольца, там тоже россияне живут. Всем довольны. Не знаете как опросы проводят? Какие заказчик заказал результаты такие и будут. И их уже можно использовать при выборах. К сентябрю много чего нового про себя узнаем
15:26:11 16-07-2026
Гость (14:13:39 16-07-2026) Какое паскудство. не можем заплатить ЖКХ, купить лекарства, ... кто вам виноват-то? работайте!!! нытинг
14:19:33 17-07-2026
Гость (15:26:11 16-07-2026) кто вам виноват-то? работайте!!! нытинг... Зубец очередной блаженный ......а вам тоже кажется что народ скотину режет от лени и с работы увольняется от скуки работать не хочет...тоже блаженный?
16:57:48 17-07-2026
ujcnm (14:19:33 17-07-2026) Зубец очередной блаженный ......а вам тоже кажется что наро... А народ мечтал скотину пожизненно кормить? Али все таки на мясо?
16:41:36 17-07-2026
Гость (15:26:11 16-07-2026) кто вам виноват-то? работайте!!! нытинг... На Алтае живет 2 млн нытиков, которые живут гораздо хуже чем 12-15 лет назад, а треть жителей сбежало из региона. Получается только вы один - в шоколаде.
14:19:18 16-07-2026
О как! А народ про это незнает))) Спасибо, что рассказали
14:22:16 16-07-2026
Это издёвка какая то?
14:23:13 16-07-2026
И урожая они стали собирать более больше, и репа у них стала слаще!
14:34:14 16-07-2026
ПОДОРОЖАЛИ ТОЛЬКО ДВА ВИДА ТОВАРОВ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ. И ВСЕГО 2 ВИДА ИМУЩЕСТВА: ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ДЕШЕВЕЮТ: РУБЛЬ, ТРУД И ВАША ЖИЗНЬ.
14:51:44 16-07-2026
Гость (14:34:14 16-07-2026) ПОДОРОЖАЛИ ТОЛЬКО ДВА ВИДА ТОВАРОВ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПР... Зачем так орать?
15:15:25 16-07-2026
Магомет Абабович (14:51:44 16-07-2026) Зачем так орать?... Вот теперь ,там ,все вместе и переорите всех.Где вы ,там со своими минусами?Давайте ,расстарайтесь ,а то премию не получите.
16:46:36 16-07-2026
Американыч (15:15:25 16-07-2026) Вот теперь ,там ,все вместе и переорите всех.Где вы ,там со ... Ты чего разбушевался то? Писать CAPs ом в инете - все равно что орать истошно.
14:41:09 16-07-2026
Ну вот я и дожил до того момента, когда стал жить лучше! Незаметно для себя, но лучше же. Росстат он такой, он не может ошибаться!
14:51:51 16-07-2026
Ну круто же! (14:41:09 16-07-2026) Ну вот я и дожил до того момента, когда стал жить лучше! Нез... А теперь плати налог на радость!
14:57:29 16-07-2026
Ну круто же! (14:41:09 16-07-2026) Ну вот я и дожил до того момента, когда стал жить лучше! Нез... не ты один стал жить лучше.
они говорят и пишут, что я тоже стал лучше жить.
15:01:38 16-07-2026
"Жить стали лучше, жить стали веселее" И В Сталин
15:07:26 16-07-2026
ВВП (15:01:38 16-07-2026) "Жить стали лучше, жить стали веселее" И В Сталин... продолжение знаешь?
20:21:28 16-07-2026
таки да. (15:07:26 16-07-2026) продолжение знаешь? ... Микоян которое сказал?
да уж, ваша осведомленность и информированность доведет вас до.
15:14:11 16-07-2026
Вполне возможно. За счет того что мало кто сейчас рожает . В семье либо ноль детей либо один.
В 90-х годах много семей было с тремя четырьмя детьми. надо мной жила семья с 5ью пацанами.
роддома закрываются. В Барнауле закрыли например роддом №2 в самом центре города. Жена рожала фактически одна по весне.
15:19:50 16-07-2026
Кипучая могучая
никем не победимая
страна моя, Москва моя
ты самая любимая!
15:25:16 16-07-2026
ну как по мне и моей семье и близким, друзьям (ну наш еруг в общем) - так и есть, очень недурно. Остальные как правило не волнуют
20:19:33 16-07-2026
Гость (15:25:16 16-07-2026) ну как по мне и моей семье и близким, друзьям (ну наш еруг в... Воруешь? Спекулируешь? Распилом занимаешься? На другом не разживешься. И не надо говорить, что надо работать! Работают, но нормально за это не платят!
15:32:49 16-07-2026
Как говорил Козьма Прутков-не верь глазам своим.
16:50:44 16-07-2026
Американыч (15:32:49 16-07-2026) Как говорил Козьма Прутков-не верь глазам своим.... Зри в корень!
16:30:31 16-07-2026
Бред какой...
20:03:17 16-07-2026
Врет Зубец и этого черта никто не накажет.
20:14:59 16-07-2026
Радуйтесь, у вас же самый лучший в мире!
20:21:38 16-07-2026
Это россияне которые живут в кремле наверно?
11:51:09 17-07-2026
[Эксперт отметил, что Росстат постоянно проводит исследование....]
Нужно быть откровенно слабоумным, что бы верить любым исследованиям росстата. Совершенно очевидно кто оплачивает эти исследования и что они должны отражать.
И да, я знаю каких россиян имеет в виду этот "иксперд"...