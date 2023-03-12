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Церемония вручения премии "Оскар-2023" состоится в ночь на 13 марта

Где и когда смотреть трансляцию церемонии "Оскар"

12 марта 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии "Оскар". Рассказываем о том, как её посмотреть и какие фильмы претендуют на главную награду.

Во сколько начнётся трансляция церемонии?

Эфир начнётся в три часа ночи по московскому времени. Само мероприятие продлится около 2,5-3 часов. 

Где её посмотреть? 

Эксклюзивными правами на показ церемонии обладает американская компания ABC, трансляции будут вестись в 200 странах мира, однако все легальные способы просмотра являются платными.

Предполагалось, что в России показывать "Оскар-2023" будет Первый канал, но никаких анонсов по этому поводу не было. Официальной трансляции в стране, скорее всего, не будет. Но следить за ходом церемонии можно на стриминговых площадках, таких как Twitch и YouTube.

Какие картины претендуют на получение награды в номинации "Лучший фильм"?

В 2023 году на получение главной награды претендуют 10 лент: 

– "Аватар: Путь воды";
– "Тар";
– "Топ Ган: Мэверик";
– "Фабельманы";
– "Элвис";
– "На Западном фронте без перемен";
– "Всё везде и сразу";
– "Банши Инишерина";
– "Говорят женщины";
– "Треугольник печали".

С полным списком номинаций и номинантов можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что среди претендентов на награды есть представители России.

Какие из представленных на премии фильмов точно стоит посмотреть?

Портал StarHit подготовил список фильмов-номинантов, с которыми стоит ознакомиться. В рекомендательный список вошли: "Фабельманы" Стивена Спилберга, кино о мультивселенной "Всё везде и сразу", адаптация романа Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен", "Кит", за который Брендан Фрейзер получал овации в разных кинотеатрах мира, а также "ИА" – история ослика, разлученного с хозяйкой.

Не смогу следить за трансляцией, но хочу знать результаты. Что делать?

После завершения трансляции итоги премии будут опубликованы на официальном сайте "Оскара", а ещё на amic.ru.

Комментарии 4

  • А нам на хрена это нужно содомистско сатанинское сборище награждающее дегенератов разных мастей за пропаганду мерзостей мутантов человеческого рода.
    12 марта, Гость   Ответить
  • А для нас только в новостях, мы будем в 5700ый раз смотреть старые фильмы.
    12 марта, Гость   Ответить
  • вы поаккуратней с препаратами
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вы там бухать завязывайте, окультуренный вы наш православный сеятель.
    13 марта, Гость   Ответить
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