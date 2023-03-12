Церемония вручения премии "Оскар-2023" состоится в ночь на 13 марта

Где и когда смотреть трансляцию церемонии "Оскар"

12 марта 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии "Оскар". Рассказываем о том, как её посмотреть и какие фильмы претендуют на главную награду.

Во сколько начнётся трансляция церемонии?

Эфир начнётся в три часа ночи по московскому времени. Само мероприятие продлится около 2,5-3 часов.

Где её посмотреть?

Эксклюзивными правами на показ церемонии обладает американская компания ABC, трансляции будут вестись в 200 странах мира, однако все легальные способы просмотра являются платными.

Предполагалось, что в России показывать "Оскар-2023" будет Первый канал, но никаких анонсов по этому поводу не было. Официальной трансляции в стране, скорее всего, не будет. Но следить за ходом церемонии можно на стриминговых площадках, таких как Twitch и YouTube.

Какие картины претендуют на получение награды в номинации "Лучший фильм"?

В 2023 году на получение главной награды претендуют 10 лент:



– "Аватар: Путь воды";

– "Тар";

– "Топ Ган: Мэверик";

– "Фабельманы";

– "Элвис";

– "На Западном фронте без перемен";

– "Всё везде и сразу";

– "Банши Инишерина";

– "Говорят женщины";

– "Треугольник печали".



С полным списком номинаций и номинантов можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что среди претендентов на награды есть представители России.

Какие из представленных на премии фильмов точно стоит посмотреть?

Портал StarHit подготовил список фильмов-номинантов, с которыми стоит ознакомиться. В рекомендательный список вошли: "Фабельманы" Стивена Спилберга, кино о мультивселенной "Всё везде и сразу", адаптация романа Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен", "Кит", за который Брендан Фрейзер получал овации в разных кинотеатрах мира, а также "ИА" – история ослика, разлученного с хозяйкой.

Не смогу следить за трансляцией, но хочу знать результаты. Что делать?

После завершения трансляции итоги премии будут опубликованы на официальном сайте "Оскара", а ещё на amic.ru.