Человек погиб в аварии на алтайской трассе
Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи
08 февраля 2024, 14:34, ИА Амител
Кадры с места смертельной аварии / "Инцидент Барнаул"
Один человек погиб в результате аварии на трассе в Топчихинском районе. Об этом рассказали в ГИБДД.
"По предварительным данным, на 12-м километре автодороги К-13 Топчиха – Чистюнька водитель автомобиля "Лада Гранта", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ-396254", – рассказали в ГИБДД.
От полученных травм водитель "Гранты" скончался на месте происшествия. Три человека, которые находились в УАЗе, получили различные травмы. Их отправили в больницу.
15:02:54 08-02-2024
Дообгонялись.