Человек погиб в аварии на алтайской трассе

Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи

08 февраля 2024, 14:34, ИА Амител

Кадры с места смертельной аварии / "Инцидент Барнаул"

Один человек погиб в результате аварии на трассе в Топчихинском районе. Об этом рассказали в ГИБДД.

"По предварительным данным, на 12-м километре автодороги К-13 Топчиха – Чистюнька водитель автомобиля "Лада Гранта", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ-396254", – рассказали в ГИБДД.

От полученных травм водитель "Гранты" скончался на месте происшествия. Три человека, которые находились в УАЗе, получили различные травмы. Их отправили в больницу.