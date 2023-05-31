Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
Ребёнок, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен
31 мая 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: МЧС РФ
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек. Об этом заявил глава Ростовской области Василий Голубев.
Напомним, что шквалистый ветер перевернул конструкцию во время футбольного матча.
"В Ростове и Батайске обратилось (к медикам, – прим. ред.) порядка 36 человек", – заявил он, не уточнив, сколько в их числе детей.
Ребёнок, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен.
Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на собственный источник, что число пострадавших возросло до 32, среди них 21 ребёнок.
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