Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

Ребёнок, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен

31 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: МЧС РФ

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек. Об этом заявил глава Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что шквалистый ветер перевернул конструкцию во время футбольного матча.

"В Ростове и Батайске обратилось (к медикам, – прим. ред.) порядка 36 человек", – заявил он, не уточнив, сколько в их числе детей.

Ребёнок, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен.

Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на собственный источник, что число пострадавших возросло до 32, среди них 21 ребёнок.