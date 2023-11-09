Депутат Госдумы выясняет причину резкого снижения зарплаты алейских воспитателей
Александр Терентьев подготовил запрос губернатору Алтайского края
09 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
К депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву обратилось более 30 алейских воспитателей с просьбой разобраться с их ситуацией, понимая, что самостоятельно им правды и справедливости не добиться. Подробности сообщает пресс-служба партии.
Дело в том, что у работников детских садов с июня 2023 года уменьшились заработные платы на 8-10 тыс. рублей. Однако жалованье их коллег в других муниципалитетах края не сократилось.
Александр Терентьев уже подготовил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Если будет необходимо, социалист намерен подключить к решению вопроса и краевую прокуратуру. Объяснения причин неразберихи с оплатой труда алейских воспитателей Терентьев намерен добиться в ближайшее время.
При этом в партии добавляют, что по другим детским садам в крае такой тенденции не прослеживается. Также воспитателям известно, что коллегам из других муниципалитетов выплатили в сентябре премию ко Дню дошкольного работника, в Алейске же выплат не было.
12:54:13 09-11-2023
Хоть один депутат из ГД реально работает, а не вату катает и не выступает с тупыми инициативами и законопроектами. Молодец Терентьев. Это наш депутат!!!
13:48:18 09-11-2023
Гость (12:54:13 09-11-2023) Хоть один депутат из ГД реально работает, а не вату катает и... Где был губернатор со своим окруженем, если потревожили депутата Г.Д.?
13:54:52 09-11-2023
Гость (13:48:18 09-11-2023) Где был губернатор со своим окруженем, если потревожили депу... Наверное на трассе здоровья, он там любит гулять)))
16:46:07 09-11-2023
А что с почтой?