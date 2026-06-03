Депутат Ветров предложил создать детские версии соцсетей с родительским контролем
По мнению парламентария, такие сервисы должны быть изолированы от "взрослой" части экосистемы и не допускать регистрацию посторонних лиц
03 июня 2026, 08:33, ИА Амител
Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат муниципального округа "Поселок Шушары" Михаил Ветров направил обращение главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев соцсетей создать отдельные детские версии сервисов с возможностью родительского контроля, сообщает РИА Новости.
В письме отмечается, что в мире и в России активно обсуждают ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям. В ряде стран Запада и Азии уже вводятся официальные запреты на регистрацию для лиц, рожденных после определенных дат.
«Прошу вас оценить идею обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии данных сервисов, где средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц», — говорится в обращении.
Ветров подчеркнул, что "детские соцсети" не должны иметь возможности выхода во "взрослую" часть экосистемы. Такой сервис, по его мнению, подошел бы для детей начального и среднего возраста, помог бы им осваивать механизмы интернет-коммуникации, учебу и связь со школой.
«Лишать новое поколение доступа к инструментам общения и обучения, какими давно также стали социальные сети, — это означает совершить удар по их дальнейшей конкурентоспособности во взрослом возрасте», — заключается в обращении.
08:48:47 03-06-2026
ИИ решит эту проблему очень просто, детское лицо в камере - закроет доступ.
08:59:38 03-06-2026
Гость (08:48:47 03-06-2026) ИИ решит эту проблему очень просто, детское лицо в камере - ...
Типа у всех на компе есть камера?
09:35:08 03-06-2026
Гость (08:59:38 03-06-2026) Типа у всех на компе есть камера? ... Нет - гуляй лесом.
10:36:01 03-06-2026
Гость (09:35:08 03-06-2026) Нет - гуляй лесом.... А заявление на разовый выход в интернет в ГУВД писать?
10:52:20 03-06-2026
Кхм... (10:36:01 03-06-2026) А заявление на разовый выход в интернет в ГУВД писать?... При чём ГУВД? ИИ распознает кто есть кто, даже если ты наденешь на свою голову чучело Бабы Яги.
08:57:05 03-06-2026
депутатствующий предлагатель не уточнил, кто за разработку заплатит?
09:37:18 03-06-2026
Трагати (08:57:05 03-06-2026) депутатствующий предлагатель не уточнил, кто за разработку з... Копеечная программа - деточка, покажи личико.
08:59:34 03-06-2026
Вот и будут в этих соцсетях общаться средства родительского контроля и администрирования
09:00:26 03-06-2026
И будут там сплошь пустые аккаунты и ии боты