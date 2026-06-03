Депутат Ветров предложил создать детские версии соцсетей с родительским контролем

По мнению парламентария, такие сервисы должны быть изолированы от "взрослой" части экосистемы и не допускать регистрацию посторонних лиц

03 июня 2026, 08:33, ИА Амител

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Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат муниципального округа "Поселок Шушары" Михаил Ветров направил обращение главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев соцсетей создать отдельные детские версии сервисов с возможностью родительского контроля, сообщает РИА Новости.

В письме отмечается, что в мире и в России активно обсуждают ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям. В ряде стран Запада и Азии уже вводятся официальные запреты на регистрацию для лиц, рожденных после определенных дат.

«Прошу вас оценить идею обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии данных сервисов, где средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц», — говорится в обращении.

Ветров подчеркнул, что "детские соцсети" не должны иметь возможности выхода во "взрослую" часть экосистемы. Такой сервис, по его мнению, подошел бы для детей начального и среднего возраста, помог бы им осваивать механизмы интернет-коммуникации, учебу и связь со школой.