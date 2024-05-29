Дерево рухнуло возле 9-й поликлиники в Барнауле
Ствол перекрыл путь пешеходам и транспорту
29 мая 2024, 13:30, ИА Амител
Упавшее дерево / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле рухнуло дерево у девятой поликлиники. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидицы, она прошла по тропинке за пять минут до того, как дерево завалилось из-за непогоды.
Ствол рухнул рядом с небольшим торговым павильоном и едва не разрушил его.
Проезд для автомобилей и пешеходная дорожка оказались перекрыты.
16:10:46 29-05-2024
Этот тополь очень старый и это второе обрушение за этот год, а так же он повредил автомобиль.
17:57:30 29-05-2024
гость (16:10:46 29-05-2024) Этот тополь очень старый и это второе обрушение за этот год,... он упал, и его опять посадили что ли,судя по вашему комменту