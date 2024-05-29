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Дерево рухнуло возле 9-й поликлиники в Барнауле

Ствол перекрыл путь пешеходам и транспорту

29 мая 2024, 13:30, ИА Амител

Упавшее дерево / Фото: "Инцидент Барнаул"
Упавшее дерево / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле рухнуло дерево у девятой поликлиники. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, она прошла по тропинке за пять минут до того, как дерево завалилось из-за непогоды.

Ствол рухнул рядом с небольшим торговым павильоном и едва не разрушил его.

Проезд для автомобилей и пешеходная дорожка оказались перекрыты.

Барнаул Погода

Комментарии 2

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гость

16:10:46 29-05-2024

Этот тополь очень старый и это второе обрушение за этот год, а так же он повредил автомобиль.

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гость

17:57:30 29-05-2024

гость (16:10:46 29-05-2024) Этот тополь очень старый и это второе обрушение за этот год,... он упал, и его опять посадили что ли,судя по вашему комменту

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