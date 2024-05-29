Дерево рухнуло возле 9-й поликлиники в Барнауле

Ствол перекрыл путь пешеходам и транспорту

29 мая 2024, 13:30, ИА Амител

Упавшее дерево / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле рухнуло дерево у девятой поликлиники. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, она прошла по тропинке за пять минут до того, как дерево завалилось из-за непогоды.

Ствол рухнул рядом с небольшим торговым павильоном и едва не разрушил его.

Проезд для автомобилей и пешеходная дорожка оказались перекрыты.