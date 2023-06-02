Дибров рассказал о том, как относится к новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?"
Он призвал зрителей не критиковать последовательницу
02 июня 2023, 14:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о том, как он относится к новой ведущей проекта "Кто хочет стать миллионером?" Юлианне Карауловой.
В интервью news.ru Дибров заявил, что знает о критике в сторону Карауловой, но призвал зрителей не давить на певицу. Он напомнил, что его последователи уже сталкивались с негативом.
По словам ведущего, через некоторое время негатив в отношении певицы снизится, а зрители станут видеть в ней больше положительных сторон.
14:47:39 02-06-2023
Никто ее не критикует. Хорошенькая и миленькая. Лучше него ведет в сто раз. Надо было его давно убрать. Юлиана мне всегда нравилась. А старый павлин нет. Он так плакался что теперь ему не хватает денег на шелковые носки что по 60 тысяч за пару, и з\п его была там 4 ляма , тупо сидеть.
16:27:40 02-06-2023
вода в рот наливается когда дождь идет
17:57:03 02-06-2023
Из серии "Баба тоже человек"...