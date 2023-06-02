Дибров рассказал о том, как относится к новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?"

Он призвал зрителей не критиковать последовательницу

02 июня 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о том, как он относится к новой ведущей проекта "Кто хочет стать миллионером?" Юлианне Карауловой.

В интервью news.ru Дибров заявил, что знает о критике в сторону Карауловой, но призвал зрителей не давить на певицу. Он напомнил, что его последователи уже сталкивались с негативом.



По словам ведущего, через некоторое время негатив в отношении певицы снизится, а зрители станут видеть в ней больше положительных сторон.