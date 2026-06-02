Диетолог назвал безопасную дневную норму сливочного масла

Специалист советует выбирать масло жирностью 82,5%: оно богато витаминами A, D, E, K2 и бета-каротином

02 июня 2026, 16:17, ИА Амител

Сливочное масло / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, сколько сливочного масла можно съедать в день без вреда для здоровья.

По словам специалиста, норма остается неизменной еще с советских времен — 20-25 граммов. При этом масло лучше выбирать жирностью 82,5%.

«Можно пару бутербродов съесть или кусочек масла положить в кашу. Это вполне нормальная история», — пояснил врач.

Поляков подчеркнул, что при умеренном употреблении сливочное масло — полезный продукт. Оно содержит витамины A, D, E, K2, а также бета-каротин. Кроме того, жирные кислоты в его составе могут оказывать противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.