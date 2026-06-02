Диетолог назвал безопасную дневную норму сливочного масла
Специалист советует выбирать масло жирностью 82,5%: оно богато витаминами A, D, E, K2 и бета-каротином
02 июня 2026, 16:17, ИА Амител
Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, сколько сливочного масла можно съедать в день без вреда для здоровья.
По словам специалиста, норма остается неизменной еще с советских времен — 20-25 граммов. При этом масло лучше выбирать жирностью 82,5%.
«Можно пару бутербродов съесть или кусочек масла положить в кашу. Это вполне нормальная история», — пояснил врач.
Поляков подчеркнул, что при умеренном употреблении сливочное масло — полезный продукт. Оно содержит витамины A, D, E, K2, а также бета-каротин. Кроме того, жирные кислоты в его составе могут оказывать противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.
16:18:44 02-06-2026
А он не сказал где денег взять на это масло!?
19:06:33 02-06-2026
Гость (16:18:44 02-06-2026) А он не сказал где денег взять на это масло!? ... Брось курить будут тебе деньги на масло. Норма 25 грамм - примерно 25 рублей. Пачка сигарет 200 р- 8 дневных норм.
21:31:39 02-06-2026
Гость (16:18:44 02-06-2026) А он не сказал где денег взять на это масло!? ... Я в бумажнике беру своём, можете попробовать в чужом, но есть нюанс... могут закрыть, а там бесплатно.
21:25:21 02-06-2026
В армии 2 раза в день по 25 гр шайба масла выдавалась и так дембеля))
22:27:30 02-06-2026
гость (21:25:21 02-06-2026) В армии 2 раза в день по 25 гр шайба масла выдавалась и так ... Плохо у тебя с памятью. До 1986 года - 20 грамм, после - 25 грамм, с 1990 - 30 грамм.
01:49:01 03-06-2026
Гость (22:27:30 02-06-2026) Плохо у тебя с памятью. До 1986 года - 20 грамм, после - 2... Все верно, причем 20 грамм до 1986 года не за разовый прием , а в сутки, также как и в последующие года чуть увеличенная норма.
22:28:42 02-06-2026
По нынешним-же нормам каждому солдату положена в сутки норма 45 грамм сливочного масла.