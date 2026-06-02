Кардиолог назвал популярные продукты, от которых стоит отказаться ради здоровья сердца
Некоторые популярные продукты содержат большое количество насыщенных жиров
02 июня 2026, 08:03, ИА Амител
Кардиолог и популярный блогер Мохаммад Ало рассказал о продуктах, от которых отказался ради здоровья сердца. Его рекомендации приводит издание Mirror, пишет "Лента.ру".
По словам врача, некоторые популярные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые способствуют повышению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин. В перспективе это может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Продукт номер один в этом списке — сливочное масло, потому что это практически чистый насыщенный жир. Когда вы употребляете сливочное масло, уровень ЛПНП повышается, и ваши артерии закупориваются», — заявил специалист.
Также кардиолог рекомендовал ограничить или исключить из рациона сыр, бекон, свиное сало, масло гхи, кокосовое масло, жир, остающийся после приготовления стейков, и куриную кожу.
По словам Ало, регулярное употребление таких продуктов может способствовать развитию атеросклероза и связанных с ним заболеваний, включая инфаркты, инсульты, болезни периферических артерий и почек.
09:05:42 02-06-2026
Этот врач не следит за последними исследованиями в мире медицины от слова совсем, и говорит то что ему сказал говорить террористическая организация ВОЗ.
10:34:58 02-06-2026
Гость (09:05:42 02-06-2026) Этот врач не следит за последними исследованиями в мире меди...
Какая же каша у вас в голове
09:18:31 02-06-2026
Хахаха Масло ГХИ считается самым безвредным жиром в мире. Если уж его приписали во вред то остановите Землю я буду сходить. Индусы вообще им лечились как мы медом.
09:42:42 02-06-2026
Гость (09:18:31 02-06-2026) Хахаха Масло ГХИ считается самым безвредным жиром в мире. Ес... Ну вот приводить в пример то, чем кто-то там когда-то лечился такое себе. Помнится, в старину и ртуть за лекарство сходила. А свинец и мышьяк в составе косметических средств были. Не хотите повторить?)
11:14:43 02-06-2026
Гость (09:42:42 02-06-2026) Ну вот приводить в пример то, чем кто-то там когда-то лечилс...
А приводить в пример вредные условно продукты тоже бред, учитывая, что ученые доказали что общий средний рост человека растет из-за увеличения потребления молочных и животных жиров тоже бред. Раньше средний рост человека было 1,5 метра даже в Европе, сейчас 1,75 метра, а в Нидерландах средний рост уже 1,83 м. И средний рост людей продолжает расти
09:29:44 02-06-2026
[Кардиолог Мохаммад Ало...]
Спаси вас Господь от таких кардиологов!!! )))
09:34:31 02-06-2026
Гость
09:05:42 02-06-2026 И что там последние исследования? Показывают пользу кетодиеты?
13:14:51 02-06-2026
Да не стоит беспокоиться - большинство народа сливочное масло, сыр и даже свиное сало и так не употребляет, просто денег на это нет. Уважаемый кардиолог лучше бы рассказал, как влияет на сердце потребление дешевого фальсификата под названием "сырный продукт", "молочный напиток" и "спред". Для сала, жаль, еще не придумали заменитель - но ничего, ждем! Про пользу поедания саранчи вместо мяса нам, помнится, уже втирали с высоких трибун - осталось научить ту саранчу сало отращивать на ляжках, и вуаля! И ведь научат, даже не сомневайтесь! На что только не пойдешь ради народного блага!
13:31:27 02-06-2026
ну что ж ответим этому доктору Ало:
Он совершенно прав. Если вы будете жить в Дубае или в Багдаде вам не стоит есть эти продукты на 50 градусной жаре и тем более пить водку. Там действительно в жаре идет сильная нагрузка на сердце и вы еще добавляете ему работу переработкой этого всего. Крякните токо так
А когда на дворе минус 25 градусов ситуация прямо противоположная. Организму не хватает тепла и выработка тепла нагружает сердце. Употребляя сало вы гасите эту потребность и наоборот разгружаете сердце а водка в это случае помогает расщеплять жиры если вы сьедите сала сверх нормы
13:49:47 02-06-2026
доктор Влад (13:31:27 02-06-2026) ну что ж ответим этому доктору Ало: Он совершенно прав. ...
отличный ответ
18:38:49 02-06-2026
доктор Влад (13:31:27 02-06-2026) ну что ж ответим этому доктору Ало: Он совершенно прав. ... Ты ж мой золотой, здоровья тебе, человек!!!