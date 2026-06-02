Кардиолог назвал популярные продукты, от которых стоит отказаться ради здоровья сердца

Некоторые популярные продукты содержат большое количество насыщенных жиров

02 июня 2026, 08:03, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Кардиолог и популярный блогер Мохаммад Ало рассказал о продуктах, от которых отказался ради здоровья сердца. Его рекомендации приводит издание Mirror, пишет "Лента.ру".

По словам врача, некоторые популярные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые способствуют повышению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин. В перспективе это может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Продукт номер один в этом списке — сливочное масло, потому что это практически чистый насыщенный жир. Когда вы употребляете сливочное масло, уровень ЛПНП повышается, и ваши артерии закупориваются», — заявил специалист.

Также кардиолог рекомендовал ограничить или исключить из рациона сыр, бекон, свиное сало, масло гхи, кокосовое масло, жир, остающийся после приготовления стейков, и куриную кожу.

По словам Ало, регулярное употребление таких продуктов может способствовать развитию атеросклероза и связанных с ним заболеваний, включая инфаркты, инсульты, болезни периферических артерий и почек.