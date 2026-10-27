Со временем отец освоил даже прически и теперь заплетает дочери косички перед уроками

27 октября 2026, 23:06, ИА Амител

Армия / Дети / Военные / СВО / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Ростовской области во время службы в зоне СВО узнал, что его маленькую дочь забрали органы опеки и поместили в социально-реабилитационный центр. Мужчина добился отпуска, приехал домой и через суд смог отстоять право воспитывать ребенка. Сегодня он самостоятельно растит девочку, работает на ферме и даже научился заплетать ей косички перед школой. Историю отца-одиночки рассказало издание "КП-Ростов-на-Дону".

Виктор Морозов из села Новоселовка Мартыновского района мечтал о большой и дружной семье. В 23 года он женился, вскоре у супругов родилась дочь. Чтобы обеспечить близких, мужчина уехал на заработки в Москву, где трудился монтажником-электриком.

Осенью 2022 года Виктор попал под частичную мобилизацию. В общежитие, где он жил с другими рабочими, приехали сотрудники полиции. Мужчина не стал скрываться, но попросил разрешения отправиться на службу из родной Ростовской области.

"Я сразу сказал, что от военкомата не прячусь, но попросил дать возможность уйти на спецоперацию из дома", — вспоминает он.

После подготовки в Ставрополе военнослужащий попал на Херсонское направление, а летом 2023 года его перебросили на Запорожское. По словам Виктора, за время службы ему неоднократно приходилось попадать под обстрелы и сталкиваться с опасными ситуациями.

Сам мужчина признается, что пережить самые тяжелые моменты помогали мысли о дочери, которой он пообещал обязательно вернуться.

"Столько было моментов, когда я мог умереть... Сегодня сам удивляюсь тому, что вернулся домой. Наверное, выжить мне помогли мысли о Маше, я просто не имел права погибнуть. Ведь я обещал ей, что вернусь домой!" — рассказал Виктор.

Однако во время службы мужчина получил тревожное известие из дома. Теща сообщила ему, что девочку забрали органы опеки и поместили в социально-реабилитационный центр. По словам Виктора, пока он находился на передовой, у супруги возникли серьезные проблемы с алкоголем.

Известие о судьбе ребенка потрясло военнослужащего.

"Так страшно, как в тот момент, мне не было даже во время боевых действий. В голове мелькали тревожные картинки: как там моя дочь, в незнакомом месте, с чужими людьми..." — вспоминает мужчина.

Виктор обратился к командованию с просьбой предоставить отпуск. Ему пошли навстречу, и после девяти месяцев службы он впервые смог приехать домой. Прямо с поезда мужчина отправился к дочери в социально-реабилитационный центр.

Увидев отца, девочка бросилась к нему и крепко обняла. Эту встречу мужчина до сих пор вспоминает с волнением.

"Я, по-моему, в тот момент плакал", — признался Виктор.

На решение семейных вопросов у него было всего две недели. За это время мужчина нашел адвоката, подал на развод и через суд добился определения места жительства дочери с отцом. Поскольку ему предстояло вернуться на службу, временную опеку над девочкой оформили на ее бабушку — мать бывшей супруги.

После возвращения в воинскую часть Виктора больше не направляли на передовую. Окончательно вернуться домой ему удалось в 2024 году, когда он демобилизовался.

С тех пор мужчина воспитывает дочь самостоятельно. Поначалу было непросто: девочка часто болела, ее нужно было собирать в школу и помогать с повседневными делами. Со временем отец освоил даже прически и теперь заплетает дочери косички перед уроками.

Сейчас Виктор работает у местного фермера и старается проводить с ребенком как можно больше времени. Он также любит готовить для дочери и радовать ее домашними блюдами.

При поддержке фонда "Защитники Отечества" мужчина начал участвовать в спортивных соревнованиях. Недавно он выступил на Кубке защитников Отечества в пауэрлифтинге и армрестлинге. При этом специально в тренажерном зале Виктор не занимается — поддерживать форму ему помогает физическая работа на ферме.

О повторном браке мужчина пока не задумывается. По его словам, главное в жизни у него уже есть.