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"До 200 миллионов". Владелец Теплого рынка рассказал о причинах крупного пожара и ущербе

По мнению бизнесмена, система пожаротушения не сработала из-за отсутствия воды

10 марта 2025, 17:56, ИА Амител

Тушение пожара рядом с Теплым рынком / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"
Тушение пожара рядом с Теплым рынком / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Крупный пожар на Теплом рынке в Барнауле не удалось своевременно потушить из-за того, в трубах противопожарной системы не было воды. Ущерб, нанесенный огнем, может составить от 100 до 200 миллионов рублей, рассказал "Толку" владелец здания Андрей Загарин.

По словам собственника, последний сотрудник закрыл здание и поставил корпус на сигнализацию в 17:30. Уже через 30 минут сработала тревога. Загарин не строит догадок о причинах пожара, лишь отмечает, что "могли что-то оставить".

Система пожаротушения прошла проверку в сентябре 2024 года. По мнению бизнесмена, она не сработала из-за отсутствия воды.

"Последняя проверка системы пожаротушения в здании – сентябрь 2024 года. Системе в принципе всего три года – для систем пожаротушения это немного. Все было как положено. Я считаю, что она не потушила огонь, потому что было нечем", – сказал он.

Андрей Загарин быстро приехал на Теплый рынок, узнав о пожаре. Он видел, как спасатели подключились к гидрантам, но воды в трубах не оказалось. Они пытались запитаться и на улице Заринской, но воды не оказалось и там.

"Ни у меня воды не было, ни у пожарных целых полтора часа. Воды не было, пока они совместно с ГАИ не перекрыли движение через Павловский тракт, чтобы протянуть через него шланги и запитать свое оборудование. Вот и вся история", – рассказал бизнесмен.

Точная сумма ущерба не называлась. В здании работали 53 арендатора, в сгоревших помещениях находились дорогостоящие автомобильные запчасти. По словам Загарина, общая сумма ущерба может составить от 100 до 200 миллионов рублей.

Отмечается, что соседним корпусам пожар не нанес никакого урона, несмотря на крупный масштаб. Загарин заявил, что планирует восстановить корпус Теплого рынка – уже "пообещал людям".

Напомним, вечером 9 марта в Барнауле загорелся автомагазин по улице Целинной, 3, расположенный рядом с Теплым рынком. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, после оно разрослось до 1,1 тыс. кв. метров. В связи с произошедшим пришлось полностью перекрыть движение по Павловскому тракту. Позже его восстановили.

Пожар потушили на площади 1,1 тысячи "квадратов". Обошлось без пострадавших.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 10

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Шинник

18:54:42 10-03-2025

просто комментарий ! не для лайков, хайпа и тп.

Мне кажется такими делами должны заниматься соответствующие органы !
(пожарные)
А не организация по установке сигнализации !
Ну была вода в декабре 2022 на шинном... думаешь она помогла ?

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Гость

20:24:23 10-03-2025

Знаю этого человека, как некого ....... (по работе). Но тут то его реально жалко, тут воды нет, там воды нет. Теперь представим: рабочий день, торговля в самом разгаре. Начинается пожар, люди в магазинах, вход/выход блокирован огнем, НО, тут воды нет, там воды нет, если и система противопожарки сухая. Ну кому вопросы? Я думаю, что СК должен не только доследственную проверку провести, но и привлечь ответственных за этот бардак.


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Гость

00:41:02 11-03-2025

фамилия такая говорящая у владельца. Как вы яхту назовете - так она и поплывет

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Гость

20:26:25 10-03-2025

Не первый раз Загарин горит надо отметить.

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Гость

21:06:51 10-03-2025

Регулярно, я бы сказал, точно знаю.

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Кхм...

21:14:46 10-03-2025

😆
Если в кране нет воды...

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Гость

07:20:58 11-03-2025

Макаров, где вода?!

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Гость

07:46:54 11-03-2025

Хрень какая то

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Гость

08:35:03 11-03-2025

Время базаров и рынков уходит. Они не должны быть конкурентами маркетов, шопов и торговых центров. И Загарину об этом кое кто конкретно сказал.

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Гость

15:30:02 11-03-2025

как так может быть, что нет воды нигде, и что узнали об этом только при пожаре?
собственников за неработающую систему пожаротушения строго наказывают, а тут гораздо большее нарушение

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