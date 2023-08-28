Площадь Сахарова перекроют на несколько дней из-за Дня города Барнаула

Ограничение связано с подготовкой и проведением Дня города

28 августа 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в связи с Днем города перекроют движение по площади Сахарова, сообщили в мэрии.

День рождения краевой столицы будут отмечать 2 сентября. Однако проезд по площади в связи с подготовкой к празднику закроют уже с 09:00 29 августа.

Ограничение будет действовать на Социалистическом проспекте на участке от улицы Молодежной до Мерзликина. Возобновят движение 3 сентября в 15:00.

"Кроме того, 1 сентября с 08:00 будет перекрыт участок проспекта от улицы Димитрова до улицы Мерзликина, включая и саму улицу, до переулка Геблера. Движение на этих участках будет открыто 2 сентября в 23:00", – добавили в пресс-службе.

Какие еще перекроют дороги на День города в Барнауле, можно узнать в нашем материале.