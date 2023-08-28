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Площадь Сахарова перекроют на несколько дней из-за Дня города Барнаула

Ограничение связано с подготовкой и проведением Дня города

28 августа 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в связи с Днем города перекроют движение по площади Сахарова, сообщили в мэрии.

День рождения краевой столицы будут отмечать 2 сентября. Однако проезд по площади в связи с подготовкой к празднику закроют уже с 09:00 29 августа.

Ограничение будет действовать на Социалистическом проспекте на участке от улицы Молодежной до Мерзликина. Возобновят движение 3 сентября в 15:00.

"Кроме того, 1 сентября с 08:00 будет перекрыт участок проспекта от улицы Димитрова до улицы Мерзликина, включая и саму улицу, до переулка Геблера. Движение на этих участках будет открыто 2 сентября в 23:00", – добавили в пресс-службе.

Какие еще перекроют дороги на День города в Барнауле, можно узнать в нашем материале.

Барнаул День города дорожное движение
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2023

Комментарии 4

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Гость

20:56:03 28-08-2023

Необходимо прекратить перекрытие дорог в городе. Для праздников есть парки, есть Изумрудный, есть Юбилейный, есть Нагорный...

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Гость

22:28:10 28-08-2023

Гость (20:56:03 28-08-2023) Необходимо прекратить перекрытие дорог в городе. Для праздни... Ничего, пешком пройдешься, толстый зад растрясешь.

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Гость

22:28:56 28-08-2023

Гость (20:56:03 28-08-2023) Необходимо прекратить перекрытие дорог в городе. Для праздни... вы не правы, необходимо перекрыть все улицы, это самый главный праздник, который мы ждали год, истосковались по нему...

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Гость

23:32:17 28-08-2023

Даже в Москве закрыли Сахаровский центр. А у нас целая площадь в центре города носит имя русофоба.

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