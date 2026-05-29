Двухэтажный бар-караоке продают в Барнауле. Фото

Готовый бизнес предлагают приобрести за 50 млн рублей

29 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Бар-караоке "Ля Мажор" в Барнауле / Фото: "Циан"

Бар-караоке "Ля Мажор" находится на ул. Энтузиастов, 14а. Его хотят продать за 50 млн рублей.

Заведение занимает два этажа, его площадь — 650 кв. метров. Прибыль зависит от времени года и составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

Бар-караоке "Ля Мажор" в Барнауле / Фото: "Циан"

Бар полностью укомплектован оборудованием, мебелью и аппаратурой. После покупки в нем можно работать без вложений.