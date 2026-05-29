Экономический эффект от искусственного интеллекта в Сбере составил 475 млрд рублей

Банк нарастил клиентскую базу до 111 млн человек и занял первое место в мировом рейтинге эквайринга

29 мая 2026, 20:50, ИА Амител erid: 2W5zFJSZdWq

Деньги / Фото: amic.ru

Сбер обнародовал ежегодный интегрированный отчет о результатах деятельности группы за 2025 год. Документ подводит итоги масштабной работы и намечает ключевые направления дальнейшего развития, делая акцент на инновациях, корпоративном управлении и устойчивом росте. Один из таких итогов - экономический эффект от внедрения ИИ, который за год оценивается в 475 млрд рублей.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что 2025-й год стал периодом бурного технологического прогресса.

"2025-й стал годом стремительного развития технологий: появлялись новые решения, совершенствовались конкурирующие модели. Для Сбера генеративный искусственный интеллект стал одной из ключевых движущих сил развития бизнеса", – подчеркнул он.

По словам Грефа, ИИ-технологии позволяют снижать издержки, ускорять принятие решений, формировать инновационную среду и улучшать взаимодействие с клиентами. За отчетный период клиентская база банка увеличилась на миллион человек: сегодня Сбер обслуживает 111 млн граждан и почти 3,5 млн компаний.

"Спасибо нашим клиентам за доверие и выбор. Вы помогаете нам становиться лучше и задаете направление для развития бизнеса. Для вас мы создаем новые сервисы и решения", – обратился Греф.

Он также поблагодарил сотрудников за профессионализм и акционеров – за долгосрочную поддержку стратегии Сбера. Среди значимых достижений – создание совместно с ФНС первой в России платформы для автоматического получения социальных налоговых вычетов за медицинские, образовательные и спортивные услуги прямо в СберБанк Онлайн.

Кроме того, Сбер впервые занял лидирующую позицию в глобальном рейтинге The Nilson Report ("Ве Нилсон Репорт"), став мировым лидером в сфере эквайринга.

В розничном кредитовании банк удерживает почти половину рынка, а ипотека выступает главным драйвером роста. Выгодные условия по вкладам стимулировали сберегательную активность: объем средств розничных клиентов вырос на 20,3 % и достиг 33,5 трлн рублей.

Особое внимание в отчете уделено прогрессу в области искусственного интеллекта. В 2025 году Сбер существенно расширил применение генеративных технологий: сейчас в компании действует свыше 900 ИИ-агентов. Они автономно обрабатывают 70 % киберинцидентов и сокращают время анализа рисков в десятки раз. Экономический эффект от внедрения ИИ за год оценивается в 475 млрд рублей.

"Вместе мы создаем надежное технологическое будущее для миллионов людей", – отметил Герман Греф.

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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