В список попали специалисты из разных отраслей

17 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Директор отеля / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений Алтайского края попали фитнес-тренер, операционный директор отеля, архитектор, водитель, машинист экскаватора, менеджер, инженер и сборщик. Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий из разных отраслей. В подборку вошли вакансии с доходом от 100 тысяч рублей.

Операционный директор отеля

Предлагаемая зарплата: от 200 000 до 250 000 рублей на руки.

Крупный курортный комплекс на Алтае приглашает топ-менеджера с опытом руководства от трех лет для стратегического управления отелем, ресторанами, спа-зоной и конференц-залами. Кандидат должен обладать опытом работы в международных сетях (Hilton, Marriott, Accor, Rixos) или премиальных российских сетях, уметь оптимизировать затраты, управлять P&L и работать с высокой сезонностью. Требуется глубокое знание нормативной базы РФ, включая региональные особенности Республики Алтай, а также навыки кризисного управления в условиях удаленной курортной локации. Важны стрессоустойчивость, лидерские качества и умение выстраивать сервис на уровне международных стандартов.

Водитель грузового автомобиля

Предлагаемая зарплата: от 175 000 до 225 000 рублей на руки.

Требуется ответственный водитель категории СЕ с опытом работы от двух лет для безопасной и своевременной доставки грузов по маршрутам. В обязанности входит управление грузовым автомобилем с прицепом, контроль технического состояния ТС, оформление сопроводительной документации. Работодатель предлагает официальное трудоустройство по ТК РФ, стабильную заработную плату и предоставление современного исправного автомобиля.

Машинист экскаватора гусеничного

Предлагаемая зарплата: от 170 000 рублей на руки.

На территории Барнаула требуется специалист с опытом работы от 1 года для работы на гусеничном экскаваторе. Обязанности включают выполнение должностных задач и бережное отношение к технике. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет и выплату заработной платы два раза в месяц.

Менеджер по сопровождению пациентов в стоматологию

Предлагаемая зарплата: от 130 000 рублей в месяц (до вычета налога).

Современная стоматологическая клиника ищет внимательного и коммуникабельного специалиста, который станет для пациентов поддержкой и проводником на пути к лечению. В отличие от холодных продаж, здесь пациенты приходят самостоятельно, поэтому задача менеджера — общаться с первичными пациентами, собирать анамнез, консультировать по стоимости и плану лечения, помогать ориентироваться в этапах лечения и создавать доброжелательную атмосферу. Опыт не требуется, главное — желание помогать людям. Предлагается полное обучение, официальное трудоустройство по ТК РФ, график 5/2 с рабочим днем с 10:00 до 19:00 и прозрачная система оплаты: оклад + процентная часть.

Инженер ПТО

Предлагаемая зарплата: 120 000 рублей на руки.

Строительная компания приглашает специалиста с высшим строительным или техническим образованием и опытом работы от пяти лет. В обязанности входит участие в сборе исходно-разрешительной документации, контроль разработки проектной документации, взаимодействие с проектной организацией, сопровождение экспертизы, выдача документации подрядчикам, составление планов и графиков работ, проверка коммерческих предложений и работа с генеральным подрядчиком. Требуется уверенное знание строительных норм и правил, умение читать чертежи и работать с проектной документацией.

Архитектор

Предлагаемая зарплата: от 100 000 до 150 000 рублей на руки.

Компания ищет опытного архитектора (более шести лет) для разработки раздела АР на стадиях П, Р, эскизного проекта и визуализации. Специалист должен быть коммуникабельным, оперативным и готовым работать над несколькими объектами одновременно.

Сборщик спецтехники

Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей на руки.

В цех по производству мини-погрузчиков требуется мастер финальной сборки с опытом работы от одного года и навыками работы с гидравликой. Обязанности включают сборку гидравлической системы и финальную сборку готового изделия. Предлагается работа в светлом, теплом цеху (зимой температура +20°C) с графиком 3/3 и официальным трудоустройством.

Фитнес-тренер / инструктор тренажерного зала

Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей на руки.

Фитнес-клуб ведет набор тренеров с нуля — рассматриваются кандидаты как с опытом, так и без него. Для начинающих предусмотрено обучение на базе лицензированной фитнес-школы с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. После обучения тренер получает полное сопровождение в наборе клиентов в первые месяцы работы (бесплатно). Доход в первые полгода — от 100 000 рублей, дальнейший рост дохода определяется амбициями специалиста. График свободный, есть возможность карьерного роста и постоянного профессионального развития.