Стрессоустойчивого директора отеля ищут на Алтае за 250 тысяч. Топ "дорогих" вакансий
В список попали специалисты из разных отраслей
17 июля 2026, 06:15, ИА Амител
В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений Алтайского края попали фитнес-тренер, операционный директор отеля, архитектор, водитель, машинист экскаватора, менеджер, инженер и сборщик. Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий из разных отраслей. В подборку вошли вакансии с доходом от 100 тысяч рублей.
Предлагаемая зарплата: от 200 000 до 250 000 рублей на руки.
Крупный курортный комплекс на Алтае приглашает топ-менеджера с опытом руководства от трех лет для стратегического управления отелем, ресторанами, спа-зоной и конференц-залами. Кандидат должен обладать опытом работы в международных сетях (Hilton, Marriott, Accor, Rixos) или премиальных российских сетях, уметь оптимизировать затраты, управлять P&L и работать с высокой сезонностью. Требуется глубокое знание нормативной базы РФ, включая региональные особенности Республики Алтай, а также навыки кризисного управления в условиях удаленной курортной локации. Важны стрессоустойчивость, лидерские качества и умение выстраивать сервис на уровне международных стандартов.
Предлагаемая зарплата: от 175 000 до 225 000 рублей на руки.
Требуется ответственный водитель категории СЕ с опытом работы от двух лет для безопасной и своевременной доставки грузов по маршрутам. В обязанности входит управление грузовым автомобилем с прицепом, контроль технического состояния ТС, оформление сопроводительной документации. Работодатель предлагает официальное трудоустройство по ТК РФ, стабильную заработную плату и предоставление современного исправного автомобиля.
Машинист экскаватора гусеничного
Предлагаемая зарплата: от 170 000 рублей на руки.
На территории Барнаула требуется специалист с опытом работы от 1 года для работы на гусеничном экскаваторе. Обязанности включают выполнение должностных задач и бережное отношение к технике. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет и выплату заработной платы два раза в месяц.
Менеджер по сопровождению пациентов в стоматологию
Предлагаемая зарплата: от 130 000 рублей в месяц (до вычета налога).
Современная стоматологическая клиника ищет внимательного и коммуникабельного специалиста, который станет для пациентов поддержкой и проводником на пути к лечению. В отличие от холодных продаж, здесь пациенты приходят самостоятельно, поэтому задача менеджера — общаться с первичными пациентами, собирать анамнез, консультировать по стоимости и плану лечения, помогать ориентироваться в этапах лечения и создавать доброжелательную атмосферу. Опыт не требуется, главное — желание помогать людям. Предлагается полное обучение, официальное трудоустройство по ТК РФ, график 5/2 с рабочим днем с 10:00 до 19:00 и прозрачная система оплаты: оклад + процентная часть.
Предлагаемая зарплата: 120 000 рублей на руки.
Строительная компания приглашает специалиста с высшим строительным или техническим образованием и опытом работы от пяти лет. В обязанности входит участие в сборе исходно-разрешительной документации, контроль разработки проектной документации, взаимодействие с проектной организацией, сопровождение экспертизы, выдача документации подрядчикам, составление планов и графиков работ, проверка коммерческих предложений и работа с генеральным подрядчиком. Требуется уверенное знание строительных норм и правил, умение читать чертежи и работать с проектной документацией.
Предлагаемая зарплата: от 100 000 до 150 000 рублей на руки.
Компания ищет опытного архитектора (более шести лет) для разработки раздела АР на стадиях П, Р, эскизного проекта и визуализации. Специалист должен быть коммуникабельным, оперативным и готовым работать над несколькими объектами одновременно.
Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей на руки.
В цех по производству мини-погрузчиков требуется мастер финальной сборки с опытом работы от одного года и навыками работы с гидравликой. Обязанности включают сборку гидравлической системы и финальную сборку готового изделия. Предлагается работа в светлом, теплом цеху (зимой температура +20°C) с графиком 3/3 и официальным трудоустройством.
Фитнес-тренер / инструктор тренажерного зала
Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей на руки.
Фитнес-клуб ведет набор тренеров с нуля — рассматриваются кандидаты как с опытом, так и без него. Для начинающих предусмотрено обучение на базе лицензированной фитнес-школы с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. После обучения тренер получает полное сопровождение в наборе клиентов в первые месяцы работы (бесплатно). Доход в первые полгода — от 100 000 рублей, дальнейший рост дохода определяется амбициями специалиста. График свободный, есть возможность карьерного роста и постоянного профессионального развития.
06:47:28 17-07-2026
Григорий Лепс - посочувствовал тем, кто умудряется «кормить свои семьи с доходом 200-300 тыс рублей в месяц»:
Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тыс рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу.
Есть семьи, кто зарабатывает миллион долларов в день, и тем не менее им мало.
Хорошие деньги, но если посмотреть с другой стороны, "нищеброды"
09:02:31 17-07-2026
ВВП (06:47:28 17-07-2026) Григорий Лепс - посочувствовал тем, кто умудряется «кормить ... почитал хотелки работодателя, посмеялся.
найти можно только клоуна типа как на ИИ рисуночке
16:11:15 17-07-2026
очень мало за такую собачью работу. как на такие деньги человек будет жить?