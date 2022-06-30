Центробанк объявил о выходе в обращение новой сторублевой купюры
Поступать в обращение новые банкноты будут постепенно
30 июня 2022, 15:30, Никита Черников
Банк России объявил о выходе в обращение новой сторублёвой купюры, сообщается в Telegram-канале регулятора.
Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу.
«Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату», — говорится в сообщении.
Фото: Банк России
Поступать новые банкноты будут в обращение постепенно. При этом купюры будут находиться наравне со «сторублёвками» образца 1997 года.
Ранее в ЦБ сообщали, что с 1 октября клиенты банков самостоятельно смогут устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры.
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