Центробанк объявил о выходе в обращение новой сторублевой купюры

Банк России объявил о выходе в обращение новой сторублёвой купюры, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу.

«Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату», — говорится в сообщении.

Фото: Банк России

Поступать новые банкноты будут в обращение постепенно. При этом купюры будут находиться наравне со «сторублёвками» образца 1997 года.

Ранее в ЦБ сообщали, что с 1 октября клиенты банков самостоятельно смогут устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры.