Магазины Decathlon в России временно закроются с 27 июня
Гарантия на товары при этом продолжит действовать
21 июня 2022, 08:45, Никита Черников
Магазины спорттоваров Decathlon будут работать в России до 26 июня включительно, затем они временно закроются из-за невозможности продолжать поставки в связи с «внешними условиями». Об этом сообщается на сайте компании.
Возврат товара можно будет сделать в нескольких магазинах французской сети или на склад до 10 июля, а после этой даты — только на склад.
Гарантия на товары Decathlon будет действовать в период временного закрытия, уточнили в компании.
20 июня в Барнауле открылись рестораны сети «Вкусно — и точка», которая пришла на место McDonald's.
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