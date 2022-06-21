Магазины Decathlon в России временно закроются с 27 июня

Магазины спорттоваров Decathlon будут работать в России до 26 июня включительно, затем они временно закроются из-за невозможности продолжать поставки в связи с «внешними условиями». Об этом сообщается на сайте компании.

Возврат товара можно будет сделать в нескольких магазинах французской сети или на склад до 10 июля, а после этой даты — только на склад.

Гарантия на товары Decathlon будет действовать в период временного закрытия, уточнили в компании.

20 июня в Барнауле открылись рестораны сети «Вкусно — и точка», которая пришла на место McDonald's.