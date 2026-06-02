Эксперт предупредил об опасности ежедневного употребления суши

В блюде мало овощей и клетчатки, а вместе с соевым соусом можно легко превысить дневную норму соли

02 июня 2026, 07:44, ИА Амител

Роллы / Суши / Доставка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура в беседе с РИА Новости объяснил, почему суши нельзя есть каждый день.

«Суши в основном состоят из рыбы и риса — сяри. Овощей в них почти нет. Поэтому они не позволяют восполнить витамины, связанные с овощами, и пищевые волокна. Есть проблема и с точки зрения соли», — заявил специалист по общественному здоровью и культуре питания.

По словам Кимуры, рис для суши смешивают с уксусом, который делают из уксуса, сахара и соли. Таким образом, соль уже содержится в самом рисе. Если дополнительно макать рыбу или сашими в соевый соус, то при десяти кусках суши можно получить около пяти граммов соли. Это верхняя дневная норма, установленная Всемирной организацией здравоохранения.