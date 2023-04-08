В Алтайском крае фермеры обеспокоились падением закупочных цен на молоко до 19 рублей

За проблемы взялось краевое управление УФАС

08 апреля 2023, 09:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские фермеры обеспокоены падением закупочных цен на молоко с 21 до 19 рублей за литр. На такую цену жалуются в Рубцовском, Завьяловском, Третьяковском, Шипуновском, Алейском районах, сообщает "Толк".

Отмечается, что переработчики снижают закупочную стоимость сырья каждую весну – когда коровы телятся и дают много молока. При этом столь низкое ценообразование закупщики людям не обосновывают.

"Единственный переработчик – Усть-Калманский маслосырзавод – диктует свои жёсткие правила. Сам же продаёт молоко не ниже 50 рублей за литр. Владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и грантодержатели говорят, что сменить закупщика невозможно. От тебя откажутся. Рынок поделен, все чётко знают своих и чужих. Но мысли о смене сейчас не возникает, потому что все районы в округе сдают по одной цене", – пишет издание.

Замруководителя краевого УФАС Сергей Скорик рассказал, что в ведомство уже поступило 17 обращений от владельцев личных подсобных хозяйств из 11 районов. Антимонопольщики сделали запросы закупщикам по ценообразованию.

Об этой проблеме ранее сообщал и amic.ru. Для частников цены на сырьё опустились с 21 до 19, а в отдельных районах и до 18 рублей. Понижение уже затронуло и некоторые крестьянско-фермерские хозяйства. Только за март стоимость килограмма молока с 26 рублей опустилась до 22. В более крупных животноводческих хозяйствах цены ещё держатся, но о понижении их тоже предупредили.

Председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов предложил решать вопрос падения закупочных цен на молоко за счёт создания снабженческо-сбытовых кооперативов. Это позволит сформировать больший объём молока с лучшими товарными характеристиками, подчеркнул он.