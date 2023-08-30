Фура протаранила отбойник на Новом мосту в Барнауле

Предположительно, водитель уснул за рулем

30 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Кадр из видео / Вкурсе22

Авария с участием грузовика произошла на дороге под Барнаулом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".

Белый "КамАЗ" выехал на середину дороги и протаранил отбойник. Металлическое ограждение деформировалось, а сама машина получила серьезные повреждения. Пользователи отметили, что из грузовика на проезжую часть вытекают технические жидкости.

Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем. В результате происшествия пострадавших нет.