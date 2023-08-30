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Фура протаранила отбойник на Новом мосту в Барнауле

Предположительно, водитель уснул за рулем

30 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Кадр из видео / Вкурсе22
Кадр из видео / Вкурсе22

Авария с участием грузовика произошла на дороге под Барнаулом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".

Белый "КамАЗ" выехал на середину дороги и протаранил отбойник. Металлическое ограждение деформировалось, а сама машина получила серьезные повреждения. Пользователи отметили, что из грузовика на проезжую часть вытекают технические жидкости.

Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем. В результате происшествия пострадавших нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

14:36:24 30-08-2023

несоблюдение РТО?

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Гость

15:49:38 30-08-2023

Гость (14:36:24 30-08-2023) несоблюдение РТО?... Да просто во РТУ что то было.

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Гость

16:35:09 30-08-2023

Повезло, что отбойник сдели на совесть. На встречку не выехал. Жертв нет, сам жив. Добросовестно соорудили мост - спасли жизни.

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Гость

17:23:08 30-08-2023

Дело было не в бобине....

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Гость

17:51:22 30-08-2023

Отомстил за то что не пустили на старый мост

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Миша

18:08:46 30-08-2023

Этим дуракам хоть за сколько машину дай расколотят все

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Гость

21:03:33 30-08-2023

Как можно уснуть за рулем, когда водитель только что! прошел весовой контроль на КП перед вьездом на мост!!!

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