Фура протаранила отбойник на Новом мосту в Барнауле
Предположительно, водитель уснул за рулем
30 августа 2023, 14:20, ИА Амител
Кадр из видео / Вкурсе22
Авария с участием грузовика произошла на дороге под Барнаулом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".
Белый "КамАЗ" выехал на середину дороги и протаранил отбойник. Металлическое ограждение деформировалось, а сама машина получила серьезные повреждения. Пользователи отметили, что из грузовика на проезжую часть вытекают технические жидкости.
Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем. В результате происшествия пострадавших нет.
14:36:24 30-08-2023
несоблюдение РТО?
15:49:38 30-08-2023
Гость (14:36:24 30-08-2023) несоблюдение РТО?... Да просто во РТУ что то было.
16:35:09 30-08-2023
Повезло, что отбойник сдели на совесть. На встречку не выехал. Жертв нет, сам жив. Добросовестно соорудили мост - спасли жизни.
17:23:08 30-08-2023
Дело было не в бобине....
17:51:22 30-08-2023
Отомстил за то что не пустили на старый мост
18:08:46 30-08-2023
Этим дуракам хоть за сколько машину дай расколотят все
21:03:33 30-08-2023
Как можно уснуть за рулем, когда водитель только что! прошел весовой контроль на КП перед вьездом на мост!!!