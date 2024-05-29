ГИБДД хочет участвовать в организации дорожно-транспортной инфраструктуры

Это позволит предотвратить установку чрезмерного количества знаков

29 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Дорожные знаки / Фото: pxhere.com/ru/photo/101456

ГИБДД предложила участвовать в создании дорожной инфраструктуры, чтобы не было слишком много запрещающих знаков, пишет ТАСС. Об этом рассказал Михаил Черников, глава ГИБДД, на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

Он объяснил, что сейчас дороги организует и обустраивает владелец, а Госавтоинспекция не участвует в этом процессе. Поэтому ведомство хочет получить право оценивать проекты организации дорожного движения и давать заключения по ним. Это позволит сразу определять, нужно ли устанавливать дополнительные запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что ГИБДД России переименовали в Госавтоинспекцию (ГАИ).