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ГИБДД снова стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Черников отметил, что не знает, вернется ли в Россию "милиция", однако ГАИ "уже есть"

28 мая 2024, 19:19, ИА Амител

Сотрудник ГИБДД в Барнауле / Фото: amic.ru
Сотрудник ГИБДД в Барнауле / Фото: amic.ru

ГИБДД России переименовали в Госавтоинспекцию (ГАИ). Как сообщает ТАСС, об этом во время заседания президиума общественного совета МВД РФ заявил руководитель ведомства Михаил Черников.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", – заявил он.

Черников отметил, что не знает, вернут ли полиции прошлое название "милиция", однако Госавтоинспекция уже есть. Необходимые документы ведутся с учетом нового названия.

Напомним, что ГАИ была учреждена в 1936 году в СССР. Это название сохранилось до 1998 года, после чего ведомство переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

ГИБДД

Комментарии 23

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Гость

19:25:12 28-05-2024

А вы друзья как ни садитесь...

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Гость

19:50:46 28-05-2024

Деды не желают от своих воспоминаний уходить. У меня папа, был коммунист. Новый капиталистической строй решительно не признавал и работал за идею.так и помер в 69 лет, но Путина уважал и любил, каждый день новости по телевизору смотрел.

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Гость

19:57:08 28-05-2024

Т.е. государство от безопасности дорожного движения официально ручки убрало?

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Гость

21:25:26 28-05-2024

Гость (19:57:08 28-05-2024) Т.е. государство от безопасности дорожного движения официаль... так точно! Господин Черников своим сотрудникам приказ то показал?...а то до сих пор форму не сменили....

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Гость

00:50:10 29-05-2024

Гость (19:57:08 28-05-2024) Т.е. государство от безопасности дорожного движения официаль... То есть название ГОСавтоинспекция тебе ничего не говорит?)))

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Гость

07:28:41 29-05-2024

Гость (00:50:10 29-05-2024) То есть название ГОСавтоинспекция тебе ничего не говорит?)))... говорит только о том, что они будут авто инспектировать. а безопасность дорожного движения теперь их не касается.

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Гость

12:34:41 29-05-2024

Гость (07:28:41 29-05-2024) говорит только о том, что они будут авто инспектировать. а б... Так безопасность дорожного движения им и раньше побоку была)

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Гость

20:49:11 28-05-2024

Доблестная, честная и сердцу дорогая!

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Гость

21:20:14 28-05-2024

а что Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ не действуют??? Указ Президента РФ от 15.06.1998 N 711 отменен? Че вообще происходит?!

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Гость

21:30:51 28-05-2024

Вернули привычную всем ГАИ и милицию тоже вернут.

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dok_CФ

23:03:48 28-05-2024

Гость (21:30:51 28-05-2024) Вернули привычную всем ГАИ и милицию тоже вернут.... Тем более, проверенные временем.

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Гость

09:35:40 29-05-2024

Гость (21:30:51 28-05-2024) Вернули привычную всем ГАИ и милицию тоже вернут.... курица - не птица, гаи - не милиция

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Гость

23:26:20 28-05-2024

милиция - это народное военизированное (милитаризированное) объединение, защищающее народ. а полиция (полис) - структура защищающая власть в стране! поэтому милицию не вернут.

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Гость

07:05:14 29-05-2024

в стране есть деньги на ребрендинг? Даже шильдики на жилетах заменить ресурсво стоит

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Гость

09:06:15 29-05-2024

Гость (07:05:14 29-05-2024) в стране есть деньги на ребрендинг? Даже шильдики на жилетах... Так для этого и делается) Сначала туда, потом обратно. Потом кто-нибудь опять скажет, что название ГАИ не отражает, тысызыть. И опля, опять можно будет тратить денежки. В стране же все проблемы уже решены, кроме.

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Гость

07:25:27 29-05-2024

Хорошая новость. С милицией было бы еще круче

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Гость.

08:30:29 29-05-2024

Сколько это будет стоить - уму непостижимо. Все машины переобклеить, таблички, вывески, протоколы, бланки и т.д...

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Гость

08:52:10 29-05-2024

Мартышка ходит берегом пруда, хвостом туда, хвостом сюда…н

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Гость

09:03:10 29-05-2024

Надо еще СССР вернуть, вместо РФ!

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Гость

12:17:22 29-05-2024

Деньги девать некуда? Туда-сюда меняют. Вот бы из своих карманов заставить оплатить всех причастных!

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Гость

12:24:39 29-05-2024

Лучше пусть на это истратят, чем украдут

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Гость

12:43:45 29-05-2024

Гость (12:24:39 29-05-2024) Лучше пусть на это истратят, чем украдут... Отличный подход. Пусть тратят хоть на подогрев снега зимой, да?) И это, кто ж вам сказал, что не украдут вместе с "этим"? Как раз на таких телодвижениях куча возможностей для.

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Гость

12:53:19 29-05-2024

хоть на подогрев снега зимой --- даже это лучше, чем воровать. Тут тем более смысл есть. Не много, но есть. Это как гимн российский на музыку СССР, вроде не много смысла, но как то чувствуется. Или как полицию обратно в милицию, тоже смысл чувствуется

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