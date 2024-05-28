ГИБДД снова стала Госавтоинспекцией
Глава ведомства Черников отметил, что не знает, вернется ли в Россию "милиция", однако ГАИ "уже есть"
28 мая 2024, 19:19, ИА Амител
ГИБДД России переименовали в Госавтоинспекцию (ГАИ). Как сообщает ТАСС, об этом во время заседания президиума общественного совета МВД РФ заявил руководитель ведомства Михаил Черников.
"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", – заявил он.
Черников отметил, что не знает, вернут ли полиции прошлое название "милиция", однако Госавтоинспекция уже есть. Необходимые документы ведутся с учетом нового названия.
Напомним, что ГАИ была учреждена в 1936 году в СССР. Это название сохранилось до 1998 года, после чего ведомство переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).
19:25:12 28-05-2024
А вы друзья как ни садитесь...
19:50:46 28-05-2024
Деды не желают от своих воспоминаний уходить. У меня папа, был коммунист. Новый капиталистической строй решительно не признавал и работал за идею.так и помер в 69 лет, но Путина уважал и любил, каждый день новости по телевизору смотрел.
19:57:08 28-05-2024
Т.е. государство от безопасности дорожного движения официально ручки убрало?
21:25:26 28-05-2024
Гость (19:57:08 28-05-2024) Т.е. государство от безопасности дорожного движения официаль... так точно! Господин Черников своим сотрудникам приказ то показал?...а то до сих пор форму не сменили....
00:50:10 29-05-2024
Гость (19:57:08 28-05-2024) Т.е. государство от безопасности дорожного движения официаль... То есть название ГОСавтоинспекция тебе ничего не говорит?)))
07:28:41 29-05-2024
Гость (00:50:10 29-05-2024) То есть название ГОСавтоинспекция тебе ничего не говорит?)))... говорит только о том, что они будут авто инспектировать. а безопасность дорожного движения теперь их не касается.
12:34:41 29-05-2024
Гость (07:28:41 29-05-2024) говорит только о том, что они будут авто инспектировать. а б... Так безопасность дорожного движения им и раньше побоку была)
20:49:11 28-05-2024
Доблестная, честная и сердцу дорогая!
21:20:14 28-05-2024
а что Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ не действуют??? Указ Президента РФ от 15.06.1998 N 711 отменен? Че вообще происходит?!
21:30:51 28-05-2024
Вернули привычную всем ГАИ и милицию тоже вернут.
23:03:48 28-05-2024
Гость (21:30:51 28-05-2024) Вернули привычную всем ГАИ и милицию тоже вернут.... Тем более, проверенные временем.
09:35:40 29-05-2024
Гость (21:30:51 28-05-2024) Вернули привычную всем ГАИ и милицию тоже вернут.... курица - не птица, гаи - не милиция
23:26:20 28-05-2024
милиция - это народное военизированное (милитаризированное) объединение, защищающее народ. а полиция (полис) - структура защищающая власть в стране! поэтому милицию не вернут.
07:05:14 29-05-2024
в стране есть деньги на ребрендинг? Даже шильдики на жилетах заменить ресурсво стоит
09:06:15 29-05-2024
Гость (07:05:14 29-05-2024) в стране есть деньги на ребрендинг? Даже шильдики на жилетах... Так для этого и делается) Сначала туда, потом обратно. Потом кто-нибудь опять скажет, что название ГАИ не отражает, тысызыть. И опля, опять можно будет тратить денежки. В стране же все проблемы уже решены, кроме.
07:25:27 29-05-2024
Хорошая новость. С милицией было бы еще круче
08:30:29 29-05-2024
Сколько это будет стоить - уму непостижимо. Все машины переобклеить, таблички, вывески, протоколы, бланки и т.д...
08:52:10 29-05-2024
Мартышка ходит берегом пруда, хвостом туда, хвостом сюда…н
09:03:10 29-05-2024
Надо еще СССР вернуть, вместо РФ!
12:17:22 29-05-2024
Деньги девать некуда? Туда-сюда меняют. Вот бы из своих карманов заставить оплатить всех причастных!
12:24:39 29-05-2024
Лучше пусть на это истратят, чем украдут
12:43:45 29-05-2024
Гость (12:24:39 29-05-2024) Лучше пусть на это истратят, чем украдут... Отличный подход. Пусть тратят хоть на подогрев снега зимой, да?) И это, кто ж вам сказал, что не украдут вместе с "этим"? Как раз на таких телодвижениях куча возможностей для.
12:53:19 29-05-2024
хоть на подогрев снега зимой --- даже это лучше, чем воровать. Тут тем более смысл есть. Не много, но есть. Это как гимн российский на музыку СССР, вроде не много смысла, но как то чувствуется. Или как полицию обратно в милицию, тоже смысл чувствуется