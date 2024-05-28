ГИБДД снова стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Черников отметил, что не знает, вернется ли в Россию "милиция", однако ГАИ "уже есть"

28 мая 2024, 19:19, ИА Амител

Сотрудник ГИБДД в Барнауле / Фото: amic.ru

ГИБДД России переименовали в Госавтоинспекцию (ГАИ). Как сообщает ТАСС, об этом во время заседания президиума общественного совета МВД РФ заявил руководитель ведомства Михаил Черников.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", – заявил он.

Черников отметил, что не знает, вернут ли полиции прошлое название "милиция", однако Госавтоинспекция уже есть. Необходимые документы ведутся с учетом нового названия.

Напомним, что ГАИ была учреждена в 1936 году в СССР. Это название сохранилось до 1998 года, после чего ведомство переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).