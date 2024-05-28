Гигантская пробка сковала Павловский тракт в сторону центра Барнаула

Движение также затруднено и на некоторых других улицах

28 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте утром 28 мая / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 28 мая образовалась гигантская пробка на Павловском тракте в сторону центра, следует из данных 2ГИС.

Затор растянулся от развязки с улицей Малахова до пересечения с проспектом Строителей. Это около трех километров.

Также движение затруднено на улицах Власихинской, Фурманова, Советской Армии, Челюскинцев, в переулке Ядринцева и на шоссе Ленточный бор.