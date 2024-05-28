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Гигантская пробка сковала Павловский тракт в сторону центра Барнаула

Движение также затруднено и на некоторых других улицах

28 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте утром 28 мая / Фото: 2ГИС
Пробка на Павловском тракте утром 28 мая / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 28 мая образовалась гигантская пробка на Павловском тракте в сторону центра, следует из данных 2ГИС.

Затор растянулся от развязки с улицей Малахова до пересечения с проспектом Строителей. Это около трех километров.

Также движение затруднено на улицах Власихинской, Фурманова, Советской Армии, Челюскинцев, в переулке Ядринцева и на шоссе Ленточный бор.

Барнаул Пробки

Комментарии 16

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Гость

09:39:08 28-05-2024

Тоже мне новость. Новостью бы было , если бы пробок НЕ было.

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Гость

09:43:49 28-05-2024

а шо случилось??? дожд?

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Гость

09:56:59 28-05-2024

Гость (09:43:49 28-05-2024) а шо случилось??? дожд?... Да нет ! Ленточный бор перекрыли частично и весь город встал в известную позу, т.к. там поток очень большой шел, а сейчас вынуждены ехать по оставшимся немногим маршрутам в центр.

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11:37:26 28-05-2024

Гость (09:43:49 28-05-2024) а шо случилось??? дожд?... дожжь али снек стихийное бедствие аж

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Гость

10:03:44 28-05-2024

На Челюскинцев и Ядринцева от Партизанской всё колом стояло в 8:30, надо что-то делать! Надо прямой проезд с Молодежной на Власихинскую мимо пересечения со Строителей

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Житель

11:12:14 28-05-2024

Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные полосы, чтобы он в пробках не стоял. А на личный транспорт вообще поровну, хотят стоять в пробке и жечь бензин - пусть стоят. Слишком много личных жоповозок развелось в городе, на дороги уже не помещаются.

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Гость

12:23:29 28-05-2024

Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... Слишком много воруют из бюджета, на развитие не остается.

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Гость

14:19:06 28-05-2024

Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... Не забывайте,что владельцы жоповозок - платят налог,чтобы делать эти дороги по которым ездит в том числе и ОТ

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Гость

14:43:55 28-05-2024

Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... Не нужно уж так явно завидовать, если сам ни на что заработать не способен :-)

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Гость

14:55:39 28-05-2024

Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... С посёлка Южного в посёлок Научный городок без автомобиля из дома на работу на каком виде общественного транспорта Вы рекомендуете добираться и сколько по времени этот маршрут будет длиться?

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Гость

14:25:50 28-05-2024

надо запретить вам вообще заезжать в центр города, тем которые живут на выселках.

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Гость

14:39:21 28-05-2024

надо метро делать наземно-подземное как в японии. И увеличивать сборы с частных авто Только это может спасти город. Предел уже наступает. Год два и город встанет в бесконечную пробку. Жить в машинах будут

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Житель

18:55:42 28-05-2024

Гость (14:39:21 28-05-2024) надо метро делать наземно-подземное как в японии. И увеличив... Снова начнут кричать, что надо дороги расширять. Ну расширили Павловский тракт до 6 полос, сделали дублеры в виде малого Павловского тракта - и что? Просто на дороге стало больше авто. Можно хоть еще 6 полос сделать, все равно все будут стоять в пробке. Расширением дорог проблема пробок не решается, она решается улучшением работы общественного транспорта до такого уровня, чтобы делая выбор между личным авто со всеми его издержками и общественным транспортом, человек сам принимал решение по отказу от личного авто. Каждый автомобилист знает, сколько времени, денег и хлопот требует автомобиль. Который у большинства простаивает, ржавея, свыше 90% времени от срока службы.
В интернете есть картинки, сколько занимает перемещение 50 человек пешком, на автомобилях, на автобусе и на велосипедах. Очень наглядно, сколько при этом занимается площади улиц.

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Гость

16:30:54 28-05-2024

Надо переходить на дистанционную работу. Треть организаций может себе это позволить, просто это уже пережитки прошлого не отпускают, что надо ходить на работу.

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Гость

19:10:43 28-05-2024

Гость (16:30:54 28-05-2024) Надо переходить на дистанционную работу. Треть организаций может себе это позволить, просто это уже пережитки прошлого не отпускают, что надо ходить на работу.... Местным начальникам нравится видеть перед собой своих холопов, от этого у начальства самооценка поднимается.

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Гость

21:44:46 29-05-2024

Ха ха в Барнауле пробки 😁 да в малюсеньком Алейске дорогу не перейдеш даже на переходах никто не останавливается машин очевидно больше чем жителей.

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