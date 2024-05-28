Гигантская пробка сковала Павловский тракт в сторону центра Барнаула
Движение также затруднено и на некоторых других улицах
28 мая 2024, 09:30, ИА Амител
Пробка на Павловском тракте утром 28 мая / Фото: 2ГИС
В Барнауле утром 28 мая образовалась гигантская пробка на Павловском тракте в сторону центра, следует из данных 2ГИС.
Затор растянулся от развязки с улицей Малахова до пересечения с проспектом Строителей. Это около трех километров.
Также движение затруднено на улицах Власихинской, Фурманова, Советской Армии, Челюскинцев, в переулке Ядринцева и на шоссе Ленточный бор.
09:39:08 28-05-2024
Тоже мне новость. Новостью бы было , если бы пробок НЕ было.
09:43:49 28-05-2024
а шо случилось??? дожд?
09:56:59 28-05-2024
Гость (09:43:49 28-05-2024) а шо случилось??? дожд?... Да нет ! Ленточный бор перекрыли частично и весь город встал в известную позу, т.к. там поток очень большой шел, а сейчас вынуждены ехать по оставшимся немногим маршрутам в центр.
11:37:26 28-05-2024
Гость (09:43:49 28-05-2024) а шо случилось??? дожд?... дожжь али снек стихийное бедствие аж
10:03:44 28-05-2024
На Челюскинцев и Ядринцева от Партизанской всё колом стояло в 8:30, надо что-то делать! Надо прямой проезд с Молодежной на Власихинскую мимо пересечения со Строителей
11:12:14 28-05-2024
Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные полосы, чтобы он в пробках не стоял. А на личный транспорт вообще поровну, хотят стоять в пробке и жечь бензин - пусть стоят. Слишком много личных жоповозок развелось в городе, на дороги уже не помещаются.
12:23:29 28-05-2024
Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... Слишком много воруют из бюджета, на развитие не остается.
14:19:06 28-05-2024
Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... Не забывайте,что владельцы жоповозок - платят налог,чтобы делать эти дороги по которым ездит в том числе и ОТ
14:43:55 28-05-2024
Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... Не нужно уж так явно завидовать, если сам ни на что заработать не способен :-)
14:55:39 28-05-2024
Житель (11:12:14 28-05-2024) Надо общественный транспорт развивать, делать ему выделенные... С посёлка Южного в посёлок Научный городок без автомобиля из дома на работу на каком виде общественного транспорта Вы рекомендуете добираться и сколько по времени этот маршрут будет длиться?
14:25:50 28-05-2024
надо запретить вам вообще заезжать в центр города, тем которые живут на выселках.
14:39:21 28-05-2024
надо метро делать наземно-подземное как в японии. И увеличивать сборы с частных авто Только это может спасти город. Предел уже наступает. Год два и город встанет в бесконечную пробку. Жить в машинах будут
18:55:42 28-05-2024
Гость (14:39:21 28-05-2024) надо метро делать наземно-подземное как в японии. И увеличив... Снова начнут кричать, что надо дороги расширять. Ну расширили Павловский тракт до 6 полос, сделали дублеры в виде малого Павловского тракта - и что? Просто на дороге стало больше авто. Можно хоть еще 6 полос сделать, все равно все будут стоять в пробке. Расширением дорог проблема пробок не решается, она решается улучшением работы общественного транспорта до такого уровня, чтобы делая выбор между личным авто со всеми его издержками и общественным транспортом, человек сам принимал решение по отказу от личного авто. Каждый автомобилист знает, сколько времени, денег и хлопот требует автомобиль. Который у большинства простаивает, ржавея, свыше 90% времени от срока службы.
В интернете есть картинки, сколько занимает перемещение 50 человек пешком, на автомобилях, на автобусе и на велосипедах. Очень наглядно, сколько при этом занимается площади улиц.
16:30:54 28-05-2024
Надо переходить на дистанционную работу. Треть организаций может себе это позволить, просто это уже пережитки прошлого не отпускают, что надо ходить на работу.
19:10:43 28-05-2024
Гость (16:30:54 28-05-2024) Надо переходить на дистанционную работу. Треть организаций может себе это позволить, просто это уже пережитки прошлого не отпускают, что надо ходить на работу.... Местным начальникам нравится видеть перед собой своих холопов, от этого у начальства самооценка поднимается.
21:44:46 29-05-2024
Ха ха в Барнауле пробки 😁 да в малюсеньком Алейске дорогу не перейдеш даже на переходах никто не останавливается машин очевидно больше чем жителей.