Барнаульские власти хотят потратить на новую дорожную разметку 15 млн рублей

Всего разметка появится на 1250 дорогах города

27 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Дорожная разметка в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула намерены потратить 15 млн рублей на работы по нанесению новой разметки на дорогах города. Лот появился на портале госзакупок 23 мая. Разметку нанесут термопластиком и холодным пластиком на 1250 автомобильных дорогах.

Желающие смогут подавать заявки до 5 июня. Итоги закупки подведут 7 июня.

Среди дорог, на которые нанесут разметку, ул. 280-летия Барнаула, ул. 65 лет Победы, ул. Георгиева, ул. Димитрова, Красноармейский проспект, ул. Малахова, ул. Молодежная, Павловский тракт, ул. Попова, ул. Челюскинцев, ул. Эмилии Алексеевой, ул. Юрина, переулок Ядринцева, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Аванесова, ул. Антона Петрова, ул. Взлетная, ул. Германа Титова, проспект Калинина, проспект Ленина и так далее.

Подрядчик будет выполнять работу до 1 октября 2024 года. Контракт будет действовать с даты подписания по 29 октября 2024 года. При этом компания-победитель даст шестимесячную гарантию на разметку.

Напомним, что в 2024 году в Барнауле по проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 21 участок дорог общей протяженностью 24,2 километра. Среди них строительство участков дорог на улицах 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта) и 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до Попова).