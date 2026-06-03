Голикова поручила выяснить причины разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин
Ведомства до 1 июля проанализируют гендерные различия в ожидаемой продолжительности жизни в разных возрастных группах, особенно среди детей до 15 лет
03 июня 2026, 10:34, ИА Амител
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву при участии Минтруда, Минпросвещения и региональных властей проанализировать возможные причины гендерных разрывов в ожидаемой продолжительности жизни россиян, сообщает ТАСС.
Речь идет о разных возрастных когортах: при рождении, до 15 лет, в 65 лет и в 80 лет. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Ведомствам поручено до 1 июля 2026 года изучить факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни — социальные, географические и другие. Особое внимание предписано уделить группе детей до 15 лет.
Кроме того, до 1 августа 2026 года Минздрав, Минтруд, Минпросвещения и региональные органы власти должны подготовить предложения по возможному сокращению выявленных разрывов.
10:38:26 03-06-2026
В развитых странах с высоким уровнем жизни и качественной медициной продолжительность жизни мужчин и женщин примерно равны. Хотя у женщин все равно больше по биологическим причинам
11:39:03 03-06-2026
Гость (10:38:26 03-06-2026) В развитых странах с высоким уровнем жизни и качественной ме... Ну да. В развитых странах женщины на равных правах с мужчинами служат в армии и погибают в конфликтах. Туризм, экстрим и другие риски делят поровну. Единственно в развитых странах бабы так не бухают как мужики, потому средняяпродолжительность жизни немного разная
10:40:01 03-06-2026
а что такое? один из гендеров, до пенсии таки доживает?
11:48:57 03-06-2026
Трагати (10:40:01 03-06-2026) а что такое? один из гендеров, до пенсии таки доживает?...
Необходимо срочно сделать рокировку в возрасте выхода на пенсию между гендерами.
12:05:57 03-06-2026
Гость (11:48:57 03-06-2026) Необходимо срочно сделать рокировку в возрасте выхода на...
многоходовочку
12:12:57 03-06-2026
Трагати (12:05:57 03-06-2026) многоходовочку...
Ага, ж77 и м72, чтобы наверняка. Случайно попавшие в погрешность пережития уже ни на что особо не повлияют.
10:42:52 03-06-2026
Голикова решила узнать жизнь такую, как она есть? Вот такие у нас министры - капиталисты. На пенсию пора бабушке.
10:57:17 03-06-2026
гость (10:42:52 03-06-2026) Голикова решила узнать жизнь такую, как она есть? Вот такие ... Не на ту ты нарвался Шура, эта особа прекрасно знает жизнь и будет таскать каштаны из огня до последнего вздоха.
10:54:47 03-06-2026
Не знает, странно, а ведь была когда то министром здравоохранения.
11:20:49 03-06-2026
ВВП (10:54:47 03-06-2026) Не знает, странно, а ведь была когда то министром здравоохра... да, она одна из тех, кто разрушил медицину в стране
11:25:49 03-06-2026
ВВП (10:54:47 03-06-2026) Не знает, странно, а ведь была когда то министром здравоохра...
Мадам Арбидол )))
Кстати сейчас он называется Мисуфер. Будьте бдительны, чтобы не потратить на него деньги
11:11:10 03-06-2026
"региональные органы власти должны подготовить предложения по возможному сокращению выявленных разрывов." - зная любовь чиновников к ассимитричным ответам, они не увеличат продолжительность жизни мужчин, они подсократят жизнь бабам. И станет ровно, как и планировали. Главное - результат.
11:24:52 03-06-2026
Деньги появились лишние? Осваивают.
15:05:43 03-06-2026
Нужно считать реальную продолжительность жизни а не ожидаемую. Реальная будет намного меньше.
17:12:22 03-06-2026
А не ошиблись ли с терминологией? Речь точно про жизнь, а не про выживание?
19:54:21 03-06-2026
Наверное грядёт новая пенсионная реформа.