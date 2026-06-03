Голикова поручила выяснить причины разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин

Ведомства до 1 июля проанализируют гендерные различия в ожидаемой продолжительности жизни в разных возрастных группах, особенно среди детей до 15 лет

03 июня 2026, 10:34, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву при участии Минтруда, Минпросвещения и региональных властей проанализировать возможные причины гендерных разрывов в ожидаемой продолжительности жизни россиян, сообщает ТАСС.

Речь идет о разных возрастных когортах: при рождении, до 15 лет, в 65 лет и в 80 лет. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ведомствам поручено до 1 июля 2026 года изучить факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни — социальные, географические и другие. Особое внимание предписано уделить группе детей до 15 лет.

Кроме того, до 1 августа 2026 года Минздрав, Минтруд, Минпросвещения и региональные органы власти должны подготовить предложения по возможному сокращению выявленных разрывов.