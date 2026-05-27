Климат страны не подходит для передачи вируса, а прибывающих из неблагополучных регионов отслеживают в аэропортах и при симптомах изолируют

27 мая 2026, 16:19, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с "Абзацем" заявила, что риск завоза лихорадки Эбола в Россию туристами или трудовыми мигрантами существует, но вероятность распространения заболевания мала. Климат страны не подходит для повсеместной передачи инфекции, а сотрудники аэропортов выявляют пассажиров из эпидемиологически неблагополучных регионов и при появлении первых симптомов передают их врачам.

В России разработан четкий порядок действий на случай выявления заражения. Человека с симптомами и тех, кто летел с ним одним рейсом, отправляют на карантин в специально отведенное место.

«Эпиднадзор для Эболы, например, может длиться до трех недель — это максимальное количество дней, когда будут наблюдать за пациентами и возможным появлением симптомов у них. Для менее опасных инфекций возможен карантин на дому. При каких-то симптомах человек госпитализируется с определенными мерами предосторожности в строго определенное место — в каждом регионе России такие планы есть», — пояснила Мескина.

Врач рекомендовала внимательно следить за новостями и по возможности отказаться от поездок в страны, где фиксируются новые случаи лихорадки. Эти меры помогут свести к минимуму риск завоза Эболы и других опасных инфекций.