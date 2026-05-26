Онищенко: Россия способна создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио

Академик подчеркнул, что это не научная проблема — достаточно заменить компонент, отвечающий за иммунный ответ

26 мая 2026, 16:31, ИА Амител

Вакцина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что Россия в случае необходимости способна создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который сейчас распространяется в ряде стран Африки.

«Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку (Бундибугио), как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины — это не научная проблема. Как ее сделать — наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами», — сказал Онищенко.

По его словам, достаточно лишь заменить составляющую, отвечающую за иммунный ответ к новому штамму. Россия, подчеркнул академик, умеет это делать и готова реализовать задачу. В качестве примера он привел разработку вакцины от COVID-19, которая базировалась на знаниях о коронавирусе MERS.

Онищенко также отметил, что в случае завоза лихорадки Эбола в Россию прежде всего должно быть готово первичное звено здравоохранения. Врачи обязаны понимать: если пациент недавно вернулся из Африки, его необходимо проверить на Эболу.

Академик уточнил, что вирус высокозаразен, но не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно через тесный контакт с больным, его биоматериалом, а также половым путем. Среди симптомов — лихорадка, слабость, мышечные и головные боли, боли в горле и животе, рвота, диарея, сыпь, а в некоторых случаях — кровотечения.

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Штамм Бундибугио распространяется именно там. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, из них 101 — подтвержденный.