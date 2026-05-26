Онищенко: Россия способна создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио
Академик подчеркнул, что это не научная проблема — достаточно заменить компонент, отвечающий за иммунный ответ
26 мая 2026, 16:31, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что Россия в случае необходимости способна создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который сейчас распространяется в ряде стран Африки.
«Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку (Бундибугио), как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины — это не научная проблема. Как ее сделать — наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами», — сказал Онищенко.
По его словам, достаточно лишь заменить составляющую, отвечающую за иммунный ответ к новому штамму. Россия, подчеркнул академик, умеет это делать и готова реализовать задачу. В качестве примера он привел разработку вакцины от COVID-19, которая базировалась на знаниях о коронавирусе MERS.
Онищенко также отметил, что в случае завоза лихорадки Эбола в Россию прежде всего должно быть готово первичное звено здравоохранения. Врачи обязаны понимать: если пациент недавно вернулся из Африки, его необходимо проверить на Эболу.
Академик уточнил, что вирус высокозаразен, но не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно через тесный контакт с больным, его биоматериалом, а также половым путем. Среди симптомов — лихорадка, слабость, мышечные и головные боли, боли в горле и животе, рвота, диарея, сыпь, а в некоторых случаях — кровотечения.
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Штамм Бундибугио распространяется именно там. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, из них 101 — подтвержденный.
16:49:49 26-05-2026
Этот тот Онищенко, который не смог ответить на вопросы ЕГЭ? Тогда верим, конечно верим! А ничего, что климат в России и Конго несколько отличается и переносчики эболы у нас не выживают?
21:06:07 26-05-2026
Змей (16:49:49 26-05-2026) Этот тот Онищенко, который не смог ответить на вопросы ЕГЭ? ... Урсула Фон Дерляйн наверняка тоже не сдала бы ЕГЭ. Но смысл не в этом. Они что там специально разводят заразы? Что бы как Урсула с астразенека бабки на вакцине воровать.
08:11:24 27-05-2026
антизмей (21:06:07 26-05-2026) Урсула Фон Дерляйн наверняка тоже не сдала бы ЕГЭ. Но смысл ... Про "специально разводят" - это вам погуглить речь Муаммара Каддафи в 2009г. в ООН.
В частности он тогда сказал (естественно не дословно): Что вирусы свиного гриппа будут появляться все чаще — потому что фармацевтам выгодно продавать лекарство. Что пока лекарства не будут раздавать бесплатно — эпидемии будут вспыхивать все чаще.
Sapienti sat.
17:01:19 26-05-2026
"Эбола Бундибугио" ------- Первое слово нормально произносится, причем даже в ненормативной лексике можно использовать. А со вторым... Тут надо язык сломать..
21:25:28 26-05-2026
от корововируса аж несколько создали...