Из Горно-Алтайска могут открыть новые авианаправления

По итогам 2025 года услугами перевозчика в аэропорту Горно-Алтайска воспользовались более 240 тысяч человек

05 июня 2026, 13:20, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

"Аэрофлот" планирует расширить авиасообщение с Республикой Алтай. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Андрей Турчак и генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

Документ предусматривает дальнейшее развитие воздушного сообщения с республикой, повышение транспортной доступности региона, расширение маршрутной сети и увеличение пассажиропотока через аэропорт Горно-Алтайска.

Как отметил Андрей Турчак, для Республики Алтай сотрудничество с крупнейшим российским авиаперевозчиком имеет большое значение как для жителей региона, так и для туристов.

«Для республики сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией страны и нашим национальным перевозчиком — это, прежде всего, вопрос повышения транспортной доступности региона, новые возможности для жителей и гостей», — подчеркнул Андрей Турчак.

Глава региона также обратил внимание на устойчивый рост пассажиропотока аэропорта Горно-Алтайска. По его словам, уже в июне воздушная гавань будет обслуживать 15 направлений.

Сейчас "Аэрофлот" выполняет рейсы между Горно-Алтайском, Москвой и Санкт-Петербургом. При этом пассажиропоток авиакомпании через столицу Республики Алтай продолжает увеличиваться.

По итогам 2025 года услугами перевозчика в аэропорту Горно-Алтайска воспользовались более 240 тысяч человек. Это на 29,6% больше, чем годом ранее.