Из Горно-Алтайска могут открыть новые авианаправления
По итогам 2025 года услугами перевозчика в аэропорту Горно-Алтайска воспользовались более 240 тысяч человек
05 июня 2026, 13:20, ИА Амител
"Аэрофлот" планирует расширить авиасообщение с Республикой Алтай. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Андрей Турчак и генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
Документ предусматривает дальнейшее развитие воздушного сообщения с республикой, повышение транспортной доступности региона, расширение маршрутной сети и увеличение пассажиропотока через аэропорт Горно-Алтайска.
Как отметил Андрей Турчак, для Республики Алтай сотрудничество с крупнейшим российским авиаперевозчиком имеет большое значение как для жителей региона, так и для туристов.
«Для республики сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией страны и нашим национальным перевозчиком — это, прежде всего, вопрос повышения транспортной доступности региона, новые возможности для жителей и гостей», — подчеркнул Андрей Турчак.
Глава региона также обратил внимание на устойчивый рост пассажиропотока аэропорта Горно-Алтайска. По его словам, уже в июне воздушная гавань будет обслуживать 15 направлений.
Сейчас "Аэрофлот" выполняет рейсы между Горно-Алтайском, Москвой и Санкт-Петербургом. При этом пассажиропоток авиакомпании через столицу Республики Алтай продолжает увеличиваться.
По итогам 2025 года услугами перевозчика в аэропорту Горно-Алтайска воспользовались более 240 тысяч человек. Это на 29,6% больше, чем годом ранее.
16:00:14 05-06-2026
Сделайте рейс в Китай. Он рядом. Народ со всей Сибири туда потянется. Летать будут каждый день. Хоть в Урумчи хоть в Кульджу (Инин) . Час лета и Вы в Китае.
21:10:18 05-06-2026
на картинке самолет все таки приземляется, взлетает он под совершенно другим углом