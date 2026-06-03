"Ашан" планирует открыть свою сеть кафе в России

Компания уже подала заявку на регистрацию нового товарного знака

03 июня 2026, 16:52, ИА Амител

Кольцо у магазина "Ашан" в Барнауле / Фото: amic.ru

Компания "Ашан" подала заявку на регистрацию товарного знака "Бон Кафе" по классам, включающим онлайн-заказы еды из ресторанов на вынос и доставку, аренду помещений, услуги закусочных и кафе, сообщает газета "Известия".

Масштабы проекта, формат заведений и объем инвестиций пока не раскрывают.

По словам экспертов, выход компании в ресторанный сегмент — следование общему тренду на развитие готовой еды. Например, "Лента" развивает формат Fresh Café, "ВкусВилл" — корнеры "Сгоряча", а "Магнит" открывает раменные в своих магазинах.

"Ашан Ритейл Россия" — российская торговая сеть, которая работает на рынке с 2002 года. Это подразделение французской корпорации Elo Group. Сейчас в стране работает 241 магазин в 37 регионах с совокупной торговой площадью более 1 млн кв. м.